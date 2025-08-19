Pune, Pimpri-Chinchwad Reel bajo fuertes lluvias; Evacuaciones de masa en curso







Las fuertes lluvias incesantes han provocado condiciones de inundación en varias partes de Pune City y Pimppri-Chinchwad, lo que llevó a las autoridades cívicas a evacuar a cientos de residentes a lugares más seguros a partir de las 12:41 am del miércoles. El proceso de evacuación aún estaba en curso.

En Pimpri-Chinchwad, 25 residentes de Panchsheel Nagar en Pimple Nilakh y 45 de Laxminagar en Pimple Gurav fueron trasladados a escuelas municipales cercanas. Seis residentes de Sanjay Gandhi Nagar en Pimpri fueron reubicados en la escuela Kamala Nehru, mientras que también se inició la evacuación de residentes de Jadhav Ghat. Además, alrededor de 40 personas de Ramnagar en Bopkhel fueron trasladadas a una escuela de la Corporación Municipal.

Estos esfuerzos de evacuación comenzaron a altas horas de la noche y continuaron hasta el momento de presentar este informe.

«Todos los oficiales zonales están en estrecha coordinación con los inspectores de policía locales, y tanto los equipos de PCMC como PCPC están respondiendo colectivamente. También estamos en constante contacto con el departamento de policía. Por la noche, la sala de control de PCMC está siendo monitoreada por el ingeniero ejecutivo Mobility Sunil Pawar junto con otros cinco oficiales», dijo un funcionario cívico.

El comisionado de PCMC, Shekhar Singh, dijo a los periodistas: «Todavía no se ha tomado una decisión sobre el cierre de las escuelas, ni hemos recibido dicha directiva de la oficina del coleccionista del distrito».

Según los funcionarios del departamento de riego, la descarga de agua de la presa de Pavana se incrementó a 15,570 cusecs a las 8.30 p.m., mientras que la descarga de la presa de Mulshi se elevó a 25,400 CUSEC a las 10 pm del martes.

Mientras tanto, en Pune, la situación se volvió crítica en áreas bajas después de que se liberaron 35,000 cusecs de agua de la presa Khadakwasla. El área de Ekta Nagar en Sinhagad Road fue una vez más inundada, con agua entrando en sociedades de vivienda y estacionamientos de construcción. Varios residentes quedaron atrapados dentro de sus hogares.

Aunque Pune Municipal Corporation (PMC) organizó un refugio temporal en una escuela cercana, muchos residentes eran reacios a abandonar sus hogares. Los funcionarios cívicos les apelaron repetidamente que cambiaran a lugares más seguros.

El comisionado de PMC Naval Kishore Ram, que visitó Ekta Nagar alrededor de la medianoche, dijo: «Habíamos hecho arreglos en áreas bajas y cerca de Nalas y corrientes. Se han desplegado equipos en el terreno para garantizar la seguridad de los ciudadanos».

El año pasado también, los residentes de Ekta Nagar habían sufrido fuertes pérdidas durante las inundaciones. Los lugareños expresaron la frustración de que a pesar de múltiples visitas y garantías de ministros y funcionarios, todavía no se ha implementado una solución permanente.





