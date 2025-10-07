Pune Gangster Nilesh Ghaywal reservado para pasaporte falso, acusado bajo armas de armas







La policía registró el lunes un delito contra el gángster fugitivo Nilesh Ghaywal en Pune Para adquirir un pasaporte utilizando medios fraudulentos y suprimir hechos, dijo un funcionario, informó la agencia de noticias PTI.

Fue acusado de hacer trampa, falsificación, suplantación de violación de la Ley de Pasaportes, 1967, y la Ley de Aadhaar, 2016, dijo un oficial de la estación de policía de Kothrud, informó PTI.

En un desarrollo relacionado, un nuevo caso bajo el Acto de armas fue registrado contra Ghaywal después de que se recuperaron las balas durante la búsqueda de su casa en el área de Kothrud el lunes, dijo la policía.

Se sospecha que Ghaywal, un notorio colador de historial por cargos de asesinato y extorsión, huyó a una ubicación extranjera incluso cuando enfrenta cargos penales en un caso de ira en la carretera en el que un hombre recibió un disparo por los cinco a seis cómplices de Ghaywal recientemente, informó PTI.

La policía ya ha emitido un aviso de vigilancia contra el gángster, quien sorprendentemente logró obtener un pasaporte a pesar de su antecedentes penales.

«Después del incidente de disparo, el Maharashtra Control de la Ley de crimen organizado fue abofeteado contra Ghaywal y su pandilla. Como parte de la investigación, obtuvimos una orden de allanamiento de la corte y realizamos una búsqueda en su casa en Kothrud, lo que condujo a la recuperación de rondas en vivo. También encontramos unos 40 a 45 documentos relacionados con la tierra y los acuerdos de conspiración. También hemos incautado algunos documentos bancarios, adornos de oro y algo de efectivo de su casa durante la búsqueda «, dijo Sambhaji Kadam, Comisionado Adjunto de Policía (Zona 3) de la policía de Pune, informó PTI.

Tras la incautación de rondas vivos (balas), se ha registrado un delito contra Ghaywal bajo las secciones relevantes de la Ley de Armas, dijo.

Fuentes en Poner a la policía Dicho Ghaywal podría haber obtenido el pasaporte ilegalmente, ya que la policía de Ahilyanagar (anteriormente Ahmednagar) había dado comentarios negativos para su verificación de dirección, informó PTI.

Mientras tanto, NCP (SP) MP Supriya Sule expresó su indignación sobre Ghaywal obteniendo el pasaporte.

«¿Cómo podría una persona involucrada en delitos graves, como las drogas, ir al extranjero en un pasaporte forjado?» preguntó ella.

Sule declaró que planteará el tema de los pasaportes forjados con el Ministerio de asuntos externos y buscará la intervención del ministro de Relaciones Exteriores S Jaishankar.

(Con entradas de PTI)





