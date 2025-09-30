Pune Gangster logra obtener pasaporte y viajar al extranjero; sonda de lanzamiento de policías







Gángster con sede en Pune Nilesh Ghaywal ha logrado asegurar un pasaporte y visa y viajar al extranjero a pesar de enfrentar múltiples casos penales graves, lo que lleva a la policía a lanzar una investigación sobre el asunto, dijeron las autoridades, informaron la agencia de noticias PTI.

Actualmente se ha emitido un vistazo circular (LOC) contra Ghaywal, incluso cuando enfrentaba cargos criminales frescos en un caso de ira en la carretera en el que un hombre recibió un disparo por cinco a seis de sus asociados en Pune, dijo el domingo la policía.

«Ya hemos emitido un LOC contra Ghaywal y ahora estamos investigando cómo logró obtener un pasaporte a pesar de tener múltiples casos penales graves registrados en su contra (la mayoría de ellos en Pune)», un senior » Poner a la policía Dijo el funcionario el domingo, informó PTI.

El gángster de Pune puede haber obtenido el documento clave de viajes ilegalmente, ya que la policía en la ciudad contigua de Ahilyanagar había dado comentarios negativos para su verificación de dirección, según las fuentes.

El Superintendente de Policía de Ahilyanagar, Somnath Gharge, en un comunicado de prensa, declaró que un `nilesh Bansilal Gaywal`, residente del área de Gauri Ghumat en Anandi Bazar en Maliwada Road en la ciudad había solicitado un pasaporte` Tatkal` (servicio rápido) con la oficina de Pune Regional Passport.

«Durante la verificación de dicha solicitud de pasaporte, el Estación de policía de Kotawali (en Ahilyanagar) no lo encontró viviendo en dicha dirección, lo que llevó a la policía a enviar comentarios negativos como ‘no disponibles’ en la dirección de la oficina de pasaportes «, dijo Gharge, informó PTI.

Ghaywal, quien a los 40 años, tiene más de una docena de casos de delitos graves registrados en su contra, incluido el asesinato, el intento de asesinato y extorsión, según la policía.

A principios de este mes, los miembros de su pandilla supuestamente dispararon contra un hombre de 36 años y agredieron a un adolescente en el área de Pune Kothrud después de un incidente de ira en la carretera.

La policía de Pune dijo que tienen aportes creíbles de que el Gángster de Pune Recientemente salió del país, pero no especificó su ubicación exacta.

Se estaba realizando una investigación para averiguar cómo Ghaywal logró obtener el pasaporte a pesar de la orden judicial de entregarla, y luego obtuvo una visa para viajar en el extranjero, dijeron, informó PTI.

Un LOC es un mecanismo legal utilizado para alertar a las autoridades de inmigración cuando una persona buscada en casos penales intenta ingresar o salir de la India. Se enruta a través del CID del estado a la Oficina de Inmigración y puede preceder medidas más fuertes, como un aviso de esquina roja.

Un asistente cercano de gángster Gaja miserable A principios de la década de 2000, Ghaywal luego se separó de él, provocando rivalidades violentas de pandillas en Pune.

Anteriormente había sido contratado bajo la estricta Ley de Control de Maharashtra de Crime Organized (MCOCA) y detenido bajo la Prevención de Maharashtra de actividades peligrosas de Slumlords, Bootleggers, Drug Delincuentes y la Ley de personas peligrosas (Ley MPDA), según los registros policiales.

(Con entradas de PTI)





