Pune: Fadnavis dice que los delincuentes pertenecen a la cárcel, no a las corporaciones municipales







Ministro Principal de Maharashtra Devendra Fadnavis ha criticado duramente a los partidos políticos por presentar candidatos con antecedentes criminales en las elecciones municipales de Pune de 2026, cuestionando la contradicción entre las promesas de una gobernanza libre de delitos y la realidad de la distribución de entradas, informó la agencia de noticias ANI.

La referencia a la ‘banda Koyta’ resalta la contradicción en las promesas de ausencia de delitos

Refiriéndose a las repetidas garantías sobre la eliminación de pandillas como la «banda Koyta», Fadnavis dijo que apoyar o nominar criminales era «absolutamente incorrecto» y afirmó que incluso si esos candidatos ganaran las elecciones, en última instancia enfrentarían la cárcel, no puestos en la corporación municipal.

«Pune tiene una población de aproximadamente 6 lakhs. ¿Por qué fue necesario dar boletos a personas con antecedentes criminales como candidatos? Todo el mundo dice y cree que el crimen debe ser erradicado. He escuchado muchos discursos donde se decía que «pandilla koyta» sería eliminado de Pune y el crimen sería erradicado… Pero las mismas personas que hicieron estas declaraciones ahora están multando a los delincuentes e incluso hablando en su apoyo. Esto es absolutamente incorrecto», dijo Devendra Fadnavis, informó ANI.

‘El lugar de los delincuentes es la cárcel, no la corporación municipal’, dice CM

«Creo que la gente de Pune no aceptará esto en absoluto. En esta elección, había decidido no hacer ningún comentario personal, pero cuando surgen tales cuestiones, el Ministro del Interior que hay en mí pregunta: ‘¿Qué está pasando?’ Maharashtra CM añadió, informó ANI.

Sanjay Raut apunta al BJP y al NCP por la distribución de entradas a presuntos ‘matones’

Curiosamente, esto se produce después de que el diputado Shiv Sena (UBT) Sanjay Raut dijo que el gobernante Partido Bharatiya Janata (BJP) y el Partido del Congreso Nacionalista (NCP) habrían dado entradas a los familiares de Dawood Ibrahim si lo hubieran conocido.

Al dirigirse a un mitin público, dijo que los Mahayuti no pueden ganar las elecciones sin vandalismo.

«Pune se ha convertido en una ciudad de matones», alega Raut

Raut argumentó que Pune, alguna vez conocida por su belleza, ahora es conocida como una «ciudad de matones». Alegó además que la alianza Mahayuti no puede ganar las elecciones municipales de Pune en 2026 sin vandalismo.

«Pune fue una vez una ciudad muy hermosa, pero hoy es conocida como una ciudad de matones. Ya sea el BJP o Ajit Pawar`s partido, casi no hay pandillas cuyos familiares no hayan recibido boletos electorales de estos partidos. Una vez dije que si estas personas hubieran conocido a Dawood, le habrían dado boletos a su hermano o a sus familiares, incluidos Chhota Shakeel y Chhota Rajan. Esta gente no puede ganar las elecciones sin vandalismo», afirmó Raut, informó ANI.

Las elecciones cívicas de Maharashtra se llevarán a cabo el 15 de enero

La Comisión Electoral Estatal de Maharashtra ha anunciado elecciones para 29 corporaciones municipales en todo el estado, incluidas la Corporación Municipal de Brihanmumbai (BMC), la Corporación Municipal de Pune (PMC) y la Corporación Municipal de Pimpri-Chinchwad (PCMC). La votación se llevará a cabo el 15 de enero y el recuento está previsto para el 16 de enero.

(Con aportes de la ANI)





Fuente