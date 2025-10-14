Pune: Dos muertos al chocar un autobús con una motocicleta cerca del túnel de Katraj y un herido







En un desafortunado incidente el martes, dos personas murieron después de que un autobús perteneciente a una transporte cívico Un utilitario chocó contra una motocicleta cerca de un túnel en las afueras de la ciudad de Pune. También se informó que una persona sufrió heridas graves, según fuentes policiales.

Según informó la agencia de noticias PTI, el incidente tuvo lugar alrededor de las 9 de la mañana cerca del antiguo túnel de Katraj cuando tres personas, entre ellas una mujer, se dirigían hacia Pune en una motocicleta, según los agentes de policía.

Uno de los policías de la comisaría de Ambegaon, mientras enfatizaba el accidente, dijo eso. «El autobús de Pune Mahanagar Parivahan Mahamandal Limited, que también se dirigía hacia PuneGolpeó la motocicleta por detrás en una curva cerrada. Dos motociclistas murieron en el lugar, mientras que una mujer resultó gravemente herida», informó la agencia de noticias PTI.

La policía informó además que el conductor del autobús fue detenido tras el accidente y la mujer herida fue trasladada de urgencia a un hospital. Mientras se realizan más investigaciones, aún no se ha revelado el estado de la mujer herida.

Sin embargo, los fallecidos, identificados como Akash Gogawale (29) y Anushka Wadkar (27), y la mujer herida eran residentes de Sasewadi en Pune-Satara Road, según los agentes de policía.

Un conductor ebrio choca un autobús contra un pilar del metro en Andheri East

Más temprano el domingo, un conductor de autobús que estaba bajo los efectos del alcohol, estrelló el autobús contra un pilar del metro alrededor de las 11:00 horas. Al menos ocho personas resultaron heridas después de que el conductor del autobús privado supuestamente perdiera el control del vehículo cerca de la zona MIDC en Andheri East.

En la comisaría de policía del MIDC se presentó una denuncia contra el conductor del autobús, identificado como Dilipkumar Chavan, de 40 años, y el conductor fue arrestado.

Según la denuncia presentada por uno de los pasajeros, Vijay Parab, de 73 años, residente de Mira Road, habían reservado un autobús privado para asistir a la ceremonia de compromiso de su vecino, Saurabh Mhatre, en el Shubharambh Banquet Hall, situado en Thane.

Uno de los agentes de policía, al abordar la situación, dijo que «alrededor de las 11 de la mañana, cuando el autobús llegó cerca de un pilar del metro en Andheri East, el conductor intentó detenerse ante una señal pero perdió el control. El autobús chocó directamente contra el pilar».

(Con aportes de PTI)





