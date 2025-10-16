¿Puente estratégico u objetivo de influencia? Occidente, los BRICS y la posición de Prabowo

(Este artículo de opinión fue escrito por Ruben Cornelius Siagian, investigador y escritor de opinión que se centra en políticas públicas, geopolítica y cuestiones sociopolíticas en Indonesia)

VIVA -Continuos elogios de Donald Trump al Presidente Prabowo Subianto al margen de la Cumbre de Paz de Gaza de 2025 en Sharm el-Sheikh no fue solo una broma diplomática. Además, la sorprendente declaración de Benjamin Netanyahu calificando «el discurso de Prabowo en la ONU como una nueva voz del mundo musulmán moderado», indica que la dinámica de las relaciones entre Occidente e Indonesia está entrando en una fase mucho más estratégica.

Necesitamos preguntarnos si esto es simplemente diplomacia pragmática o parte de un movimiento hacia la influencia occidental.OTAN colocar a Prabowo en la órbita de sus intereses, incluso cuando Indonesia se ha convertido oficialmente en miembro de pleno derecho BRICOS (Bloque Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica)?

La nueva etapa de Prabowo en el mundo

Los datos abiertos muestran que a lo largo de 2025, Prabowo desempeñará un papel activo en dos ejes geopolíticos importantes: Occidente y los BRICS.

Según un informe de la Secretaría del Gabinete de Indonesia, la presencia de Prabowo en la Cumbre BRICS de 2025 en Kazán marcó el paso oficial de Indonesia como miembro de pleno derecho del bloque, lo que por supuesto es un logro que enfatiza la orientación multipolar de Indonesia. Sin embargo, apenas unos meses después, también ocupó un lugar destacado en la Cumbre de Paz de Gaza presidida por Donald Trump y el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, quien

Por supuesto, estas dos figuras representan un espectro distintivo de la política y los intereses occidentales.

En el foro, el “momento del micrófono” en el que Prabowo solicitó una reunión privada con Eric Trump se volvió viral, revelando una capa de relaciones personales que rara vez se registra abiertamente en las relaciones entre líderes estatales.

Mientras tanto, los propios BRICS se están convirtiendo en una arquitectura política y económica contraria a la dominación occidental. Un informe publicado por Third World Quarterly evalúa que los BRICS ya no son sólo un foro económico, sino más bien un “eje ideológico del Sur Global” que desafía la hegemonía de instituciones occidentales como el G7 y el FMI. 1 (Cooper, “China, India y el patrón de compromiso del G20/BRICS: ambivalencia diferenciada entre el estatus de potencia ‘en ascenso’ y la solidaridad con el Sur Global)

Página siguiente La OTAN está ampliando el alcance de su influencia en Asia-Pacífico. El documento estratégico “¿Compromiso de la OTAN en el Indo-Pacífico?” llamando a Indonesia un “actor clave no miembro” al que se debe abordar de manera sutil, especialmente a través de una cooperación de seguridad no tradicional y la participación de altas élites militares. 2 (Panda y Ghiasy, “¿COMPROMISO DE LA OTAN EN EL INDO-PACÍFICO?”)

