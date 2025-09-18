Clairo ha firmado con Atlantic RecordsMarcando el último hito en su carrera después de tres álbumes anteriores.

La cantante y compositora, nacida Claire Elizabeth Cottrill, inicialmente lanzó su EP debut «Diary 001» en 2018 en la etiqueta Fader. Su álbum debut «Immunity» siguió el año siguiente en la misma impronta, seguido de «Sling» en 2021 en Fader, Polydor y Republic, y «Charm» del año pasado por su cuenta Clairo Archivos.

«Estoy muy emocionado de comenzar este próximo capítulo de mi viaje musical con Atlantic», dijo Clairo en un comunicado de prensa. «Desde nuestra primera reunión, inmediatamente entendieron mi visión, y se siente bien saber que puedo seguir siendo tan expresivo y gratuito con mis ideas con un gran compañero a mi lado».

Elliot Grainge, presidente y CEO de Atlantic Music Group, agregó: «Clairo representa el raro tipo de artista que reforma el panorama musical simplemente por ser fiel a sí misma. Ella no es solo una de las compositores más importantes de su época, es una artista cuyo trabajo y estética es verdaderamente única. Como una voz líder en la música hoy, estamos jonerados que ha sido la familia que ha sido parte de la familia en la que es parte de la familia en la familia.

«Charm» representó una nivelación para Clairo, que coprodujo con Leon Michels. Ella organizó dos residencias en Nueva York y Los Ángeles, y siguió el lanzamiento del álbum en julio de 2024 con una gira de otoño. «Charm» fue nominado para su primer Grammy en la categoría de mejor alternativa de álbum de música, y Clairo fue noticia después de que Bernie Sanders presentó su actuación en Coachella en abril.