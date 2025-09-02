Puedo perdonar a RJD-Cong, pero la gente de Bihar no los perdonará: PM Modi







El primer ministro (primer ministro) Narendra Modi expresó el martes un profundo dolor por los abusos arrojados a su madre durante El «votante adhikar Yatra» recientemente concluido del Congreso » en Bihar. Según PTI, dijo que si bien puede perdonar el Rashtriya Janata Dal (RJD) y el Congreso, el pueblo del estado nunca lo haría.

En su primera reacción a la controversia que rodea el incidente en Darbhanga, el primer ministro Modi cavó a los partidos de la oposición, afirmando que los improperios contra su madre no son nada para aquellos que insultan a la ‘Madre India’ y pidieron que tales actos sean castigados.

«Mi difunta madre no tuvo nada que ver con la política, entonces, ¿cuál fue su culpa? ¿Por qué fue abusada?» Él cuestionó.

Maneras de PM se dirigía a una reunión en Delhi mientras prácticamente inauguraba una nueva cooperativa para las mujeres asociadas con grupos de autoayuda en Bihar, informó PTI.

«Bihar es la tierra de Maa Janki … Siempre ha dado respeto a las mujeres. Esta es la tierra donde se celebra Chhath Puja. Mi madre fue abusada de los estrechos de RJD y el Congreso … Nunca había imaginado que tal cosa sucediera … fue un insulto para las madres e hijas de Bihar … las personas del estado nunca perdonarían», dijo PM modi.

«Soy el hijo de mi madre … estoy compartiendo mi dolor contigo», agregó.

Modi habló de los sacrificios y valores de su madre, diciendo: «He estado trabajando incansablemente para el bienestar de las mujeres en el país … la madre que me dio a luz me pidió que sirviera a la patria, lo que estoy haciendo. Nunca había traído una sari para sí misma y ahorró el dinero para nosotros. Debo decir que la posición de una madre es más que la de Dios».

Criticó a aquellos que abusan de las mujeres, afirmando: «Su mentalidad las hace tratar a las mujeres como objetos de explotación y opresión. Cada vez que las personas con una mentalidad anti-mujeres se pusieron en el poder, las madres, las hijas y las hermanas tenían que soportar el sufre más … esto sucedió durante el ‘Mafia Raaj’ de RJD. «

Modi alegó que durante el régimen de RJD, el crimen era desenfrenado en Bihar, con casos de asesinato, extorsión y violación diariamente.

“El gobierno de RJD dio protección a los asesinos y violadores. Mujer Tuve que soportar la peor parte … así que fueron ellos quienes expulsaron al RJD del poder y ahora el partido regional quiere vengarse de las mujeres por eso ”, dijo.

También criticó al Congreso, alegando que el partido nunca ha tolerado a las personas de las comunidades atrasadas que se elevan a posiciones de poder.

«Puedo perdonarlos, pero la gente de Bihar nunca los perdonará por insultar a mi madre. La gente del estado debe decir que castigarán a los líderes de estos partidos en los próximos días», dijo Modi.

«La gente de Bihar debe exigir respuestas de los líderes de RJD y del Congreso … En cada calle y vecindario, solo se debe escuchar una voz:» No toleraremos el insulto a una madre, no toleraremos los ataques de tiranía y del Congreso de RJD «, agregó.

Elecciones de asamblea En Bihar están programados a finales de este año.

(Con entradas PTI)





