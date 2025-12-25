¿Pueden marido y mujer realizar determinadas prácticas íntimas? Esta es la respuesta de Buya Yahya.

VIVA – Conexión marido y mujer Es una parte importante de la vida familiar y está incluida dentro de las obligaciones que deben cumplirse mutuamente como forma de apoyo espiritual. En la práctica, cada pareja ciertamente tiene su propia manera de mantener la armonía y la intimidad en el matrimonio.

Lea también: Casada pero soñar con tener una relación con otro hombre, ¿es pecado? Esta es la explicación de Buya Yahya



Junto a esto, surgen diversas cuestiones sobre las formas de intimidad entre marido y mujer. Uno de ellos incluye la práctica de insertar los órganos íntimos del marido en la boca de la esposa. Entonces, ¿cómo ve el Islam esta acción? Buya Yahya respondió. Explicó que esto depende de la esposa. Si la esposa no quiere hacerlo, el marido no debe obligarla.

«En cuanto a los problemas con la boca, ya saben, maridos, no deben obligar a sus esposas a hacer eso. No necesariamente se sienten cómodos con eso, si se sienten disgustados, no deben forzarlo, es haram o de otra manera. No deben ser egoístas como marido, porque esa no es un área limpia. ¿Dónde se deshace la gente de la comida? De esa manera», dijo Buya Yahya, citado en la transmisión oficial de Buya Yahya en YouTube, el viernes 26 de diciembre de 2025.

Lea también: ¿Puedo ver programas para adultos con mi pareja? Esta es la explicación de Buya Yahya



Por otro lado, si resulta que la esposa voluntariamente quiere realizar esta acción, Buya Yahya brinda asesoramiento. Explicó que podía hacerlo, pero asegurándose de que el semen no fuera tragado al estómago.

«Si hay una mujer que quiere hacerlo, por ejemplo o viceversa, ¿está permitido? Tenga en cuenta que hay líquido impuro, el semen no es impuro en las discusiones entre los ulemas. La escuela de pensamiento Syafii es impura, así que si tiene que hacerlo, no lo trague. Pero si la esposa hace esto con su placer y tenga cuidado de que no entre en su estómago, porque eso es algo que el líquido antes del semen es impuro», explicó Buya Yahya.

Lea también: ¿Está permitido tragar la leche materna de su esposa según el Islam? Esta es la respuesta de Buya Yahya.



Buya Yahya también advirtió a los maridos que hicieran todo de acuerdo con las instrucciones del Profeta Muhammad, incluso en lo que respecta a los asuntos relacionados con la cama. Explicó que el Profeta enseñó a los hombres a sentarse sobre el estómago de sus esposas cuando tenían relaciones sexuales en la cama.

«Oh maridos y esposas, lo hacemos según las instrucciones del profeta que tiene buenas costumbres. No hay manera más hermosa y el profeta enseñó que un hombre sentado sobre el estómago de su esposa es la mejor manera. No es necesario hacer nada malo, esas son las instrucciones del profeta», explicó.