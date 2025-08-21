¿Pueden llevar al público a los cines?

Edimburgo – TiktokEl alcance del marketing de cine teatral fue parte del panel de la industria final en el Festival Internacional de Cine de Edimburgo de este año. En el ‘Mujer con una cuenta de películas’, el líder de las figuras públicas de Tiktok UK, Beatrice Mustocea, abrió: «Estos tipos tienen un historial de democratización del fandom y convertirlo en una carrera». El panel consistió en los creadores de contenido de película Meg Hughes, Indigo Stafford y Jamilo Mohamed (J_Watches).

«Veo personas que van al cine debido a las recomendaciones que he dado», dijo Meg Hughes al creador y aspirante al aspirante a la aspirante a Variedad después del hecho. «No solo le digo a la gente que deberían verlo en los cines; explico por qué esa película merece ser vista allí». Para Hughes, Tiktok no es solo un trampolín para el cine, sino una herramienta potencial para la preservación: «Si puedes obtener esa pasión, si puedes utilizar creadores como yo que quieren mantener esta industria prosperando, en auge y creciendo y brillantes, y ver que los cines se mantienen abiertos». ella dijo.

Los números la respaldan parcialmente. Una encuesta estadounidense de 446 usuarios, comisionada por Tiktok, descubrió que el 73% que descubrió una película en la aplicación pasó a ver un trailer, el 42% buscó horarios y el 36% compró un boleto. Un metaanálisis de LiverAMP comisionado de Tiktok de 34 campañas cinematográficas del Reino Unido encontró un elevador de taquilla promedio de +23.5% para películas con la exposición al anuncio de Tiktok, junto con un elevación de +21.2% en el alcance de la audiencia incremental. Mientras se sorprende, estas figuras reflejan campañas basadas en plataformas en lugar de los esfuerzos de creadores orgánicos ejemplificados por Hughes.

La autenticidad, argumentó Hughes, es lo que confía, «si su película es un cierto género, encuentre al creador que coincida con lo que representa la película. No solo busque a alguien con números». Señaló cómo la comediante Eva Victor, cuya característica «Lo siento, Baby» tocó en el festival de Comp, ha usado Tiktok para dar forma a una voz creativa, y cómo los explicadores de relación de aspecto de Ryan Coogler generaron millones de vistas: «Posiblemente el camino hacia adelante es más de eso, abriendo la conversación: Hey, así es como lo hicimos».

Los compañeros panelistas se hicieron eco del punto. El periodista convertido en creador Indigo Stafford señaló cómo el público de Tiktok quería decodificación contextual de la «adolescencia» de Netflix. Jamilo Mohamed describió sus videos duraderos de fandom de pollo como una prueba de que el compromiso conversacional, no la viralidad desechable, hace que los fanáticos regresen.

Lo que los expositores y estudios aún carecen de datos causales es si este entusiasmo se convierte constantemente en ventas de entradas, pero eso es cierto para la mayoría de las campañas de marketing. Por ahora, los creadores de películas de nicho que obtienen millones de vistas ofrecen a Hollywood una doble promesa: pueden hablar con autenticidad a sus audiencias y tener confianza en que esas audiencias pueden entrar en los cines. Queda por ver si esa promesa se mantiene a escala.