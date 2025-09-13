¿Puede Unity solo ganar las elecciones?







Con el Primos thackeray Inmediatamente hacia una reunión política, Raj y Uddhav pueden haber alcanzado un acorde emocional con los Manathi Manoos. Pero la emoción por sí sola no puede ganar elecciones. El verdadero desafío de revivir la base de votantes marathi y recuperar el terreno perdido no es menos que ‘misión imposible’ para los primos. Tendrán que combinar la conexión emocional con la aspiración: entrega de promesas, empleos, crecimiento y cambio real para la población marathi local.

Los primos se enfrentan a las elecciones de BMC y a las corporaciones municipales en la región metropolitana de Mumbai. Especialmente por dos razones: la base de votantes marathi en la que confían se está reduciendo y las divisiones en varios partidos políticos.

Si los primos Thackeray quieren que su marca política sobreviva a Maharashtra a la larga, tendrán que reconstruir la base de votantes marathi. Sin un plan claro para fortalecer esos números, su atractivo emocional y su unidad no serán suficientes para ganar elecciones. O bien, los primos tendrán la otra opción de pasar de la política de identidad regional a ‘Rajneeti’ inclusivo. Pero, esta opción podría no pasar bien con Votantes marathi e incluso contraproductos, costando tanto el campamento Maharashtra Navnirman Sena (MNS) y el Campamento Shiv Sena (UBT).

El fundador de Shiv Sena, el difunto Balasaheb Thackeray, tenía una fuerte conexión con los Manoos Marathi. Al enterrar sus 20 años de diferencias, Raj y Uddhav están tratando de reconstruir ese legado. Al igual que los herederos de un legado político de ‘Padrino’, deben demostrar que pueden traducir la emoción en influencia real. Con esto, la parte de nostalgia está hecha.

Pero, la política no es un museo de nostalgia. El verdadero desafío se adelanta al entregar la parte aspiracional. Los seguidores de Bal Thackeray fueron impulsados ​​más por la identidad que la oportunidad. Hoy, esa era se ha desvanecido. Mumbai ha cambiado. Las personas que hablan marathi ahora comprenden menos del 35 por ciento de la ciudad. Comunidades migrantes como Gujarati, el norte de India y Rajasthani juntas representan casi la mitad de la población de 1,4 millones de rupias de la ciudad. El BJP ha aprovechado este cambio demográfico, construyendo una fuerte influencia entre los migrantes. En los 36 asientos de ensamblaje de Mumbai, 13 MLA no son marathi, siete del BJP. En el BMC (en 2017), 72 de los 227 corporadores no eran marathi, y la mitad de ellos eran del BJP.

Mientras que BJP consolida los votos migrantes, la generación marathi más joven, especialmente Gen ZSe preocupa más por las oportunidades que la identidad. Marathi Asmita les importa, pero los trabajos, mejores ciudades, oportunidades que no los obligan a migrar y un futuro que se sienta más seguro.

Casi 24.54 jóvenes lakh en Maharashtra están registrados para trabajos, pero permanecen desempleados. Para ellos, la verdadera pregunta es si los líderes pueden convertir los consignas en salarios.

Los primos Thackeray pueden no estar en el poder hoy y algunos podrían preguntar cómo podrían cumplir sus promesas. Pero, para cualquier partido de oposición, la tarea real es vender visión, presentar un plan que se conecta con las personas a través de un manifiesto claro.

La gran pregunta es si Raj y Uddhav tienen algo que ofrecer en los próximos años para las encuestas del cuerpo local y para Maharashtra en general. ¿Esta nueva alianza, si sucede, se remodelará? El panorama político de Maharashtra y crear suficientes empleos para cumplir con las aspiraciones de los desempleados, ofrecer una mejor gobernanza, deshacer tráfico, mantener organizados a los vendedores ambulantes, prevenir inundaciones, mejorar las comodidades cívicas y llevar una planificación urbana real a las ciudades?

Además de entregar resultados, los primos Thackeray que se unen para el orgullo del marathi Manoos también tendrán que asegurarse de que la voz de los lugareños sea escuchada y respetada en una India que se está globalizando rápidamente. Estas son las preguntas que importarán mucho más que las emociones.

En 2017, el indiviso Shiv Sena tenía 84 escaños en el BMC, solo dos por delante de los 82 del BJP. Pero, después de la revuelta de 2022 de Eknath Shinde, más de la mitad de los corporadores de Uddhav cambiaron de lados. Los MNS de Raj, una vez una fuerza, se han deslizado en irrelevancia. Es por eso que las próximas encuestas cívicas son nada menos que una batalla de hacer o morir para los primos Thackeray.

El Shiv Sena nació en 1966 con la promesa de proteger a Marathi Asmita. Pero a medida que Mumbai creció y urbanizado, la población marathi ha disminuido constantemente.

Claramente, Raj y Uddhav no pueden confiar en la nostalgia o el orgullo cultural para mantenerse en el poder. Tendrán que construir una agenda y un manifiesto de sueños que llame la atención de cada votante, especialmente el Población de habla marathi.

A menos que esto cambie, girar las tablas del BJP no sería una tarea fácil. El BJP está ansioso por arrebatar BMC del poder de Sena.

BJP durante mucho tiempo ha estado mirando el poder de las manos en la corporación municipal más rica de Asia, el BMC.

Ahora, el régimen gobernante bajo el liderazgo del primer ministro Narendra Modi y CM Devendra Fadnavis, el BJP tiene dos ventajas de su lado para esta elección cívica. Uno: un atractivo inclusivo en Cosmopolitan Mumbai y dos: una visión de infraestructura y planificación urbana orientada al desarrollo.

Contra la visión de la política, la emoción por sí sola no puede mantener el terreno. Por lo tanto, junto con la tarjeta de Orgullo Marathi, los primos Thackeray tendrán que construir una visión moderna igualmente competitiva para garantizar un control total sobre la corporación municipal de la capital financiera de la India.

Si Shiv Sena (UBT) Y los MN no cumplen con el frente aspiracional, el elemento nostalgia no vendrá a rescatar a Uddhav y Raj de la situación política actual.

Pero, si la unidad y la estrategia de los primos tienen éxito, Raj y Uddhav escribirán un regreso de la poderosa marca Thackeray que tendrá su peso en el Maharashtra del mañana.

Sanjeev Shivadekar es editor político, medio día. Él tuitea @sanjeevshivadek

Envíe sus comentarios a mailbag@mid-day.com

Las opiniones expresadas en esta columna son las del individuo y no representan las del documento.





Fuente