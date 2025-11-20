¿Puede una combinación de té y jengibre reducir significativamente el peso?

Estilo de vida, VIVA –Existen varios tipos de bebidas que se dice que ayudan a perder peso. Además el té verde jengibre También se dice que ayuda a perder peso. Pero, ¿cuánta influencia tiene el consumo de té de jengibre en la pérdida de peso de una persona?

En una revisión y metanálisis publicado en Biblioteca Nacional de MedicinaSe ha demostrado que el consumo de jengibre reduce el peso corporal, la relación entre la circunferencia de la cintura y la cadera, los niveles de azúcar en sangre en ayunas y el índice de resistencia a la insulina.

Un análisis que combinó 14 estudios con un total de 473 participantes mostró un efecto bastante positivo del jengibre en los indicadores de peso corporal, aunque no algo dramático. Aun así, la pérdida de peso que se considera «significativa» sigue siendo un punto importante. Entonces, la próxima vez que prepares té, no hay nada de malo en agregar un poco de jengibre. Además de añadir sabor, los beneficios para la salud también son bastante buenos.

Aunque los beneficios del jengibre para bajar de peso no se han demostrado completamente, existen muchos otros beneficios para la salud que lo convierten en un ingrediente imprescindible en las cocinas del sur y sudeste asiático.

Citando Medical News Today, el jengibre puede ayudar a mejorar la digestión, aliviar las náuseas y los vómitos y ayudar a prevenir afecciones como la artritis, la inflamación y varios tipos de infecciones. También existe la posibilidad de que el jengibre reduzca el riesgo de diabetes y cáncer.

En general, el jengibre contiene antioxidantes y nutrientes como potasio, fósforo y magnesio. Aunque no puede ser la única fuente diaria de minerales, el jengibre puede ser un buen complemento nutricional.

Sin embargo, aún se necesita más investigación para confirmar verdaderamente los diversos beneficios asociados con el jengibre, incluido su efecto para aumentar la resistencia.

Sin embargo, también debes saber que consumir jengibre puede aumentar los niveles de colesterol bueno (HDL), y no tiene un efecto significativo sobre los niveles de insulina, el índice de masa corporal (IMC), los triglicéridos ni el colesterol total y LDL. Por eso, es importante consumir jengibre con prudencia.

Nota para los lectores: Este artículo es informativo y no puede reemplazar el consejo médico de un profesional de la salud. Si tiene quejas o preguntas sobre su estado de salud, consulte siempre a un médico.