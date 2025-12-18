¿Puede una actuación como la de Sean Penn ser demasiado malvada para ganar un Oscar?

¿Qué tan malo es demasiado malo?

Desde que la Academia ha repartido hombrecitos de oro, también ha luchado con esta pregunta engañosamente simple. Esta temporada el debate resurge de manera dramática. Cuando Paul Thomas Anderson “Una batalla tras otra” se estrenó en septiembre, Sean Penn fue ampliamente visto como el favorito para el premio al actor secundario, dando un giro feroz como un hombre sumido en la crueldad y la decadencia moral. Pero a medida que aparecieron los precursores, el coprotagonista Benicio Del Toro, interpretando a un personaje que el público ama y al que apoya, ha arrasado en casi todos los grupos de críticos importantes.

El cambio plantea una posibilidad familiar e intrigante: ¿se resisten silenciosamente los votantes al Oscar a honrar actuaciones que encarnan una villanía absoluta e inquebrantable?

La historia sugiere que podrían hacerlo.

Pensemos en Ralph Fiennes en “La lista de Schindler”, cuya escalofriante interpretación de Amon Göth sigue siendo una de las representaciones cinematográficas más imborrables del mal. A pesar de la aclamación universal y de que la epopeya sobre el Holocausto de Steven Spielberg dominara la temporada de premios de 1993, Fiennes perdió el Oscar al mejor actor de reparto ante Tommy Lee Jones por «El fugitivo».

El mismo patrón surgió dos décadas después: el aterrador giro de Michael Fassbender como el dueño de una plantación Edwin Epps en “12 años de esclavitud” obtuvo elogios generalizados, pero se quedó corto en la noche de los Oscar frente a Jared Leto como una mujer trans que lucha contra el SIDA en “Dallas Buyers Club”.

Tanto Fiennes como Fassbender dieron giros que los críticos consideraron esenciales; Ambos interpretaron personajes tan moralmente repugnantes que los votantes tal vez se negaron a respaldarlos.

Hay algunas excepciones, aunque a menudo refuerzan la regla.

Christoph Waltz ganó el famoso premio al mejor actor de reparto por interpretar a un despiadado investigador nazi en “Malditos bastardos”. Pero su coronel Hans Landa no era sólo malvado; era ingenioso e incluso juguetón, envolviendo al personaje sádico con un brillo carismático que hacía que la actuación fuera apetecible para el público y los votantes.

Cuando Waltz volvió a ganar por “Django Unchained”, fue por interpretar lo opuesto: un cazarrecompensas con claridad moral, mientras que el extravagante y brutalmente racista Calvin Candie de Leonardo DiCaprio pasó desapercibido. Una vez más, prevaleció el encanto y no la monstruosidad.

Si los votantes recompensan consistentemente la versión seductora de la villanía mientras rechazan representaciones que no dejan espacio para el afecto de la audiencia, surgen preguntas más amplias sobre cómo la Academia se relaciona con la oscuridad. ¿Se sienten los votantes incómodos validando una crueldad carente de redención? ¿Buscan distancia moral o tranquilidad en sus elecciones?

Las trayectorias divergentes de las salidas de Penn y Del Toro en “Una batalla tras otra” son el último caso de estudio. La actuación de Penn es cruda, abrasadora y sin complejos; exige que los espectadores enfrenten los peores impulsos humanos. El trabajo de Del Toro, aunque igualmente convincente, está plagado de empatía (y “un par de cervezas pequeñas”).

Uno provoca pavor; el otro invita a la admiración. Este año, estamos viendo una prueba de hasta dónde llegarán los votantes del Oscar para recompensar lo grotesco, especialmente en un momento en que las tensiones raciales son altas. Y si el pasado es un prólogo, el camino para personajes verdaderamente despreciables, por muy brillante que sea su interpretación, sigue siendo un terreno delicado.

Ya sea que esto sea un reflejo del malestar de los votantes, el sesgo de la industria o simplemente la naturaleza humana, la historia sugiere que los «malhechores» pueden ser convincentes en la pantalla, pero al mismo tiempo premios oscarel encanto gana el día.

Las predicciones de los Oscar de esta semana están a continuación.

*** = GANADOR PREVISTO

(Todos los nominados previstos a continuación están en orden alfabético)

Mejor película

“F1” (Películas originales de Apple/Warner Bros.)

“Frankenstein” (Netflix)

“Hamnet” (Funciones de enfoque)

«Fue sólo un accidente» (neón)

“Marty Supremo” (A24)

“Una batalla tras otra” (Warner Bros.) ***

“Valor sentimental” (Neón)

“Pecadores” (Warner Bros.)

“Tren de sueños” (Netflix)

“Wicked: Para siempre” (Universal Pictures)

Director

Paul Thomas Anderson, “Una batalla tras otra” (Warner Bros.) ***

Ryan Coogler, “Pecadores” (Warner Bros.)

Oliver Laxe, “Sirât” (Neón)

Jafar Panahi, “Fue sólo un accidente” (Neón)

Chloé Zhao, “Hamnet” (Focus Features)

Actor

Timothée Chalamet, “Marty Supremo” (A24)

Leonardo DiCaprio, “Una batalla tras otra” (Warner Bros.)

Ethan Hawke, “Luna Azul” (Sony Pictures Classics) ***

Michael B. Jordan, “Pecadores” (Warner Bros.)

Wagner Moura, “El agente secreto” (Neón)

Actriz

Jessie Buckley, “Hamnet” (Funciones de enfoque) ***

Rose Byrne, «Si tuviera piernas, te patearía» (A24)

Cynthia Erivo, “Wicked: For Good” (Universal Pictures)

Chase Infiniti, “Una batalla tras otra” (Warner Bros.)

Renate Reinsve, “Valor sentimental” (Neón)

Actor de reparto

Benicio Del Toro, “Una batalla tras otra” (Warner Bros.)

Paul Mescal, “Hamnet” (Funciones de enfoque)

Sean Penn, “Una batalla tras otra” (Warner Bros.)

Andrew Scott, “Luna Azul” (Sony Pictures Classics)

Stellan Skarsgård, “Valor sentimental” (Neón) ***

Actriz de reparto

Elle Fanning, “Valor sentimental” (Neón)

Ariana Grande, “Wicked: For Good” (Universal Pictures)

Inga Ibsdotter Lilleaas, “Valor sentimental” (Neón) ***

Amy Madigan, “Armas” (Warner Bros.)

Teyana Taylor, “Una batalla tras otra” (Warner Bros.)

Guión original

“Luna Azul” (Sony Pictures Classics) – Robert Kaplow

“Fue sólo un accidente” (Neón) – Jafar Panahi

“Marty Supremo” (A24) – Ronald Bronstein y Josh Safdie

“Valor sentimental” (Neón) – Joachim Trier y Eskil Vogt

“Pecadores” (Warner Bros.) – Ryan Coogler ***

Guión adaptado

“Bugonia” (Funciones de enfoque) – Will Tracy

“Frankenstein” (Netflix) – Guillermo Del Toro

“Hamnet” (Funciones de enfoque) – Chloé Zhao

“Una batalla tras otra” (Warner Bros.) – Paul Thomas Anderson

“Train Dreams” (Netflix) – Clint Bentley y Greg Kwedar ***

Fundición

“Hamnet” (Funciones de enfoque) – Nina Gold

“El agente secreto” (Neón) – Gabriel Domingues

“Sirât” (NEON) – Nadia Acimi, Luis Bertolo y Erika Boulic

“Pecadores” (Warner Bros.) – Francine Maisler ***

“Armas” (Warner Bros.) – Allison Jones

Característica animada

“Arco” (Neón)

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle” (Crunchyroll)

“Cazadores de demonios del KPop” (Netflix)

“La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia” (GKids)

“Zootopia 2” (Walt Disney Pictures) ***

Diseño de producción

“Frankenstein” (Netflix) – Tamara Deverell y Shane Vieau ***

“Hamnet” (Funciones de enfoque) – Fiona Crombie y Alice Felton

“Marty Supremo” (A24) – Jack Fisk y Adam Willis

“Sinners” (Warner Bros.) – Hannah Bleachler y Monique Champagne

“Wicked: For Good” (Universal Pictures) – Nathan Crowley y Lee Sandales

Cinematografía

“Hamnet” (Funciones de enfoque) – Łukasz Żal

“Una batalla tras otra” (Warner Bros.) – Michael Bauman

“Pecadores” (Warner Bros.) – Autumn Durald Arkapaw ***

«Sirât» (Neón) – Mauro Herce

“Tren de sueños” (Netflix) – Adolpho Veloso

Diseño de vestuario

“Frankenstein” (Netflix) – Kate Hawley

“Hamnet” (Funciones de enfoque)

“Una batalla tras otra” (Warner Bros.) – Colleen Atwood

“Pecadores” (Warner Bros.) – Ruth E. Carter

“Wicked: Para siempre” (Universal Pictures) – Paul Tazewell ***

Edición de películas

“F1” (Películas originales de Apple/Warner Bros.) — Stephen Mirrione

“Fue sólo un accidente” (Neón) – Amir Etminan

“Marty Supremo” (A24) – Ronald Bronstein y Josh Safdie

“Una batalla tras otra” (Warner Bros.) – Andy Jurgensen ***

“Pecadores” (Warner Bros.) – Michael P. Shawver

Maquillaje y Peluquería

“Los Alto Knights” (Warner Bros.) – Lori Hicks, Richard Redlefsen

“Frankenstein” (Netflix) – Cliona Furey, Mike Hill, Jordan Samuel, ***

“La máquina aplastante” (A24) – Felix Fox, Kazu Hiro, Mia Neal

“La hermanastra fea” (IFC) – Thomas Foldberg, Anne Cathrine Sauerberg

“Wicked: For Good” (Universal Pictures) – Laura Blount, Mark Coulier, Frances Hannon

Sonido

“F1” (Películas originales de Apple/Warner Bros.)

“Una batalla tras otra” (Warner Bros.) ***

“Pecadores” (Warner Bros.)

“Sirât” (Neón)

“Wicked: Para siempre” (Universal Pictures)

Efectos visuales

“Avatar: Fuego y Ceniza” (20th Century Studios) ***

“F1” (Películas originales de Apple/Warner Bros.)

“Superman” (Warner Bros.)

“Tron: Ares” (estudios del siglo XX)

“Wicked: Para siempre” (Universal Pictures)

Partitura original

“Frankenstein” (Netflix) – Alexandre Desplat

“Hamnet” (Funciones de enfoque) – Max Richter

“Una batalla tras otra” (Warner Bros.) – Jonny Greenwood

“Pecadores” (Warner Bros.) – Ludwig Göransson ***

“ât” (neón) – Rayo de Kalingding

Canción original

«Dear Me» de «Diane Warren: Relentless» (Greenwich Entertainment) – Diane Warren

“La chica en la burbuja” de “Wicked: For Good” (Universal Pictures) – Stephen Schwartz

“Golden” de “KPop Demon Hunters” (Netflix) — EJAE y Mark Sonnenblick ***

“Te mentí” de “Sinners” (Warner Bros.) – Ludwig Göransson y Raphael Saadiq

“Sal, luego, amargo, luego dulce” de “Come See Me in the Good Light” (Apple Original Films) — Sara Bareilles, Brandi Carlile y Andrea Gibson

Largometraje documental

“La solución de Alabama” (Películas documentales de HBO)

“Cortando rocas” (Autolook Films)

“El vecino perfecto” (Netflix) ***

“Seeds” (Películas de Interior)

“2000 metros hasta Andriivka” (PBS)

Característica internacional

“Fue sólo un accidente” de Francia (Neón) ***

“El Agente Secreto” de Brasil (Neón)

“Valor sentimental” de Noruega (Neón)

“Sirāt” de España (Neón)

“La Voz de Hind Rajab” de Túnez (Willa)

Corto animado

“Cartón” (Animación de cerrajería) — dir. JP vid

«Éiru» (GKids) – dir. giovanna ferrari ***

«Huracán» (Producción AEON) — dir. Juan de Sajonia

“Las botas de noche” (Am Stram Gram) – dir. Pierre-Luc Granjon

“El fantasma de la Quinta” (Illusorium Films) — dir. James Castillo

Cortometraje documental

“Todas las habitaciones vacías” (Netflix) — dir. Josué Seftel ***

“Todos los muros cayeron” (Interloper Films) – dir. Ondi Timoner

“Armado sólo con una cámara: La vida y muerte de Brent Renaud” (Películas documentales de HBO) – dir. Brent Renaud y Craig Renaud

“Persiguiendo el tiempo” (Exposure Labs) – dir. Sarah Keo y Jeff Orlowski-Yang

“El diablo está ocupado” (Películas documentales de HBO) – dir. Geeta Gandhir

Cortometraje de acción en vivo

“El niño de piel blanca” (Manifiesto)

“Extremista” (The New Yorker)

“Piedra, Papel, Tijera” (Escuela Nacional de Cine y Televisión)

“Los cantantes” (Highway West Entertainment)

“Dos personas intercambiando saliva” (The New Yorker) ***

Top 5 de líderes (películas) de nominaciones al Oscar proyectadas: “Una batalla tras otra” (13); “Pecadores” (12); “Hamnet” (10); “Malvados: para siempre” (9); “Valor sentimental” (7)

Los 5 principales líderes proyectados de nominaciones al Oscar (estudios): Warner Bros. (33); Neón (22); Netflix (13); Funciones de enfoque (11); Fotos universales (9); A24 (7)