¿Puede un marido pedirle a su esposa que tenga relaciones sexuales todos los días? Esta es la explicación de Ustaz Khalid Basalamah

VIVA – Conexión marido La esposa no sólo aspira a satisfacer necesidades biológicas. Para los creyentes, esta relación también merece adoración y trae recompensas. Esto es como se afirma en el hadiz de la historia musulmana núm. 2376.

si la relación marido y mujer es digno de adoración y trae recompensas, entonces, ¿está permitido que un marido le pida a su esposa que tenga relaciones sexuales todos los días? Respecto a este asunto, Ustaz Khalid Basalamah habló, explicando que él podría tener relaciones biológicas entre marido y mujer todos los días.

«Está bien, por qué no, y la esposa no puede negarse. ¿Por qué es incómodo? No se puede rechazar algo que es delicioso, no se puede rechazar. ¿Por qué negarse, por qué sentirse incómodo? No es el marido el que se siente incómodo haciéndolo», dijo Ustaz Khalid Basalamah, citado en una transmisión de YouTube, el jueves 8 de enero de 2026.

Además, Ustaz Khalid Basalamah aconsejó a las esposas que no se sintieran avergonzadas por las opiniones o conversaciones de sus vecinos, especialmente si se las ve frecuentemente lavándose el cabello. Como es sabido, después de tener relaciones sexuales entre marido y mujer, las parejas deben tomar un baño de junub.

«Además, ¿por qué deberías avergonzarte al bañarte? Las personas que no están biológicamente relacionadas también pueden bañarse, ¿verdad? Es agotador si se convierte en una carga, si lo disfrutas no te cansarás. Además, esto es adoración, así que no hay problema», continuó Ustaz Khalid.

Luego explicó que médicamente existen diferencias en las condiciones biológicas entre hombres y mujeres en las relaciones entre marido y mujer. Los hombres necesitan un tiempo de descanso después de alcanzar el clímax, mientras que las mujeres tienen diferentes condiciones y no siempre necesitan el mismo tiempo de recuperación.

«SubhannaAllah, y esto está médicamente probado, sí, si un hombre ha llegado al clímax, se necesitan entre 20 y 25 minutos para restaurar su deseo. Las mujeres no son así, las madres no son como los hombres. Incluso en una relación biológica, él puede llegar al clímax varias veces y Allah ha hecho que eso suceda, por lo que servir a su marido una y otra vez no es un problema. Las mujeres no tienen ningún problema, los hombres tienen problemas porque necesitan tiempo para revivir su lujuria. Ese es un estudio de 20 minutos y No es fácil, eso lleva tiempo», explicó.