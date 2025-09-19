¿Puede Tiktok hacer que Donald Trump y Xi Jinping se abrazen?

Washington DC, Viva – Presidente de los Estados Unidos (COMO) Donald Trump y presidente Porcelana Xi jinping está trabajando en un acuerdo el viernes 19 de septiembre, hora local o sábado 10 de septiembre de 2025, la hora de Indonesia.

Leer también: Miles de personas en Londres rechazan la llegada de Trump, llaman repugnancia



Este esfuerzo para ayudar a las aplicaciones de video Tiktok ‘permanece presente’ en los Estados Unidos y alivia la tensión de los dos países que están encerrados durante mucho tiempo en el punto muerto del comercio.

El acuerdo también fue una prioridad principal además del comercio debido a la primera llamada telefónica de los dos líderes conocidos en los últimos tres meses.

Leer también: Zelenskyy está listo para conocer a Trump y Putin, pero no en Moscú



Aun así, China no ha confirmado el plan de llamadas telefónicas. Los esfuerzos de Donald Trump y Xi Jinping para fortalecer la relación ocurren cuando los dos gobiernos discuten el potencial de la reunión máxima directa de la cooperación económica (APEC) de Asia y el Pacífico en Corea del Sur del 30 de octubre-1 noviembre de 2025.

Hacer que Beijing estuvo de acuerdo en que el acuerdo era uno de los obstáculos que Donald Trump tuvo que superar para que Tiktok continuara operando en su país.

Leer también: La bandeja de alimentos importada de China para MBG se llama que contiene aceite de cerdo



El Congreso de los Estados Unidos ordenó el cierre de la aplicación para usuarios de EE. UU. En enero de 2025 si los activos en los EE. UU. No son vendidos por sus propietarios, tecnología de byte.

Donald Trump se negó a cerrar y luchar por otra manera, a saber, encontrar un nuevo propietario. No sin razón. Según él, Tiktok lo ayudó a ganar votos para ganar las últimas elecciones presidenciales.

«Me gusta Tiktok. Gracias a mi electo (convertido en presidente de los Estados Unidos). Tiktok tiene un valor extraordinario. Estados Unidos tiene ese valor porque debemos estar de acuerdo», explicó, según lo citado por el sitio ReutersViernes 19 de septiembre de 2025.

La pregunta clave sobre el acuerdo sigue ahí a pesar de la estructura clara de la propiedad de la compañía y si el Congreso de los Estados Unidos lo aprobará.

La fuente que conoce el acuerdo dijo que Tiktok en los Estados Unidos continuará utilizando el algoritmo de tecnología de bytedance.

Estos arreglos hacen que los miembros del Congreso de los Estados Unidos se preocupen de que Beijing pueda espiar a sus ciudadanos o llevar a cabo operaciones de inteligencia a través de la aplicación.

China siempre ha declarado que no hay evidencia de amenazas de seguridad nacional causadas por Tiktok.

Para la información, la tecnología de bytedance, como propietario de Tiktok, seguirá siendo el mayor accionista individual con una porción del 19.9 por ciento, o justo por debajo del umbral del 20 por ciento.

Mientras tanto, el 79.9 por ciento de la propiedad será celebrada por el consorcio de inversores, que incluye accionistas de tecnología de bytedance antiguo como Susquehanna International Group (SIG), General Atlantic y KKR, así como nuevos inversores, incluidos Andreessen Horowitz.

También se espera que la compañía de tecnología Oracle de EE. UU. Participe, junto con Silver Lake, que según los informes está lista para invertir.

Este modelo hará de Tiktok una nueva entidad con sede en los Estados Unidos, con la mayoría de la propiedad y control en manos de los inversores estadounidenses.