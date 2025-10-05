Puede ser una cara y un sonido cuando Live Call, Deepfake en tiempo real se vende en línea

Yakarta, Viva – El equipo de análisis y análisis global de Kaspersky (Great) ha encontrado anuncios en Darknet que ofrece servicios profundo Video y audio en tiempo real.

El precio se informa a partir de US $ 50 (RP.829 mil) para videos falsos y US $ 30 (RP.497 mil) para votos falsos, con mayores costos basados ​​en la complejidad y la duración del contenido.

Este hallazgo se obtuvo después de analizar varias plataformas de lenguaje ruso e inglés. Anteriormente, Kaspersky había identificado el servicio de fabricación de Deepfake en la plataforma Darknet con un costo de US $ 300 (RP4.9 millones) a US $ 20 mil (RP331.6 millones) por minuto.

A diferencia de los servicios anteriores, los servicios disponibles hoy en día permiten a los ciberdelincuentes producir contenido falso de audio y video en tiempo real a un precio mucho más barato.

El anuncio presenta varias opciones, incluido el intercambio de cara en tiempo real durante las videollamadas en la plataforma de videoconferencia o la aplicación de mensajería instantánea, el reemplazo facial para la verificación y el reemplazo de cebo de la cámara en el dispositivo.

El autor de la publicación afirma que puede proporcionar software que sincroniza las expresiones faciales en videos con texto, incluso en idiomas extranjeros, junto con herramientas para la clonación de sonido y para ajustar el tono y la madera para transmitir ciertas emociones.

Sin embargo, lo más probable es que muchos de estos anuncios sean fraude que tienen como objetivo engañar a los posibles compradores.

«No solo vemos anuncios que ofrecen ‘Deepfake como servicio’, sino también una solicitud clara para estas herramientas. El actor peligroso experimentó activamente con AI e integrarlo en sus operaciones. Algunas plataformas tienen habilidades más sofisticadas: por ejemplo, los LLM peligrosos se realizan completamente desde el principio, independientemente de los modelos disponibles para el público y se ejecutan localmente. Aunque esta tecnología no presenta una nueva amenaza cibernética fundamental, esta tecnología puede mejorar significativamente la capacidad del atacante. En este contexto, los expertos en seguridad cibernética deben trabajar duro para combatir estas amenazas. Una de las formas más prometedoras de enfrentar este desafío es utilizar la IA para aumentar la productividad de la seguridad profesional y la efectividad de los pasos de defensa«Dijo Dmitry Galov, jefe del equipo global de investigación y análisis de Kaspersky en Rusia y CIS.