Puede ser el más agudo hasta ahora

«Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery«Es un trozo de diversión de asesinato de asesinato, casi inteligente, casi inteligente, casi perfecto, una whodunit que hace a la altura de las expectativas establecidas hace seis años por» Knives Out «, que se ofreció a su propio renacimiento perfecto del espíritu de Agatha Christie, con un tastizante helado de meta descarga. (Te invitó a verte a ti mismo a verte a ti mismo intentando solucionar un crimen de orquestado desviado). «Cebolla de vidrio: A Knives Out Mystery» fue igual de inteligente, pero al igual que muchas secuelas de los éxitos icónicos, blandió una calidad de ir-big o go-home que lo hizo, al final, un poco demasiado pesado. Todavía estaba bien, pero no como bien.

«Wake Up Dead Man» nos da lo mejor de ambos mundos. También está tratando de intentar algo más grandioso que el primer «cuchillos». Pero este está más enraizado y orgánico que la «cebolla de vidrio», y nos devuelve al ingenio de la primera película de la primera realidad. Estas son películas que usan su truco elemental para ponernos en contacto con nuestro niño interior con los ojos muy abiertos. Son inmersivo¿En eso, ¿qué-gonna-happen-next? La manera, aunque parte de la razón por la que «Wake Up Dead Man» es más fascinante que la «cebolla de vidrio» es que la película funciona tan completamente a escala humana.

Está ambientado en una comunidad de pueblos pequeños en el estado de Nueva York, donde el monseñor de cabello largo y barbudo Jefferson Wicks (Josh Brolin) es la versión contempo de un líder de culto de fuego y lápida, predicando furia en forma de piedad. La primera parte de la película está dedicada a llevarnos dentro de su imperio local de creencias deformadas, que sesga la derecha. Pero tan pronto como termina muerto (confía en mí, esto es solo la configuración de la película, no un spoiler fatal), su media docena de feligreses se convierte en los sospechosos. Y la película se convierte en una capas hábil y en momentos casi filosóficos.

«Wake Up Dead Man» es a la vez una alegoría de guiño de nuestra era política, con Monseñor Wicks como una figura simbólica de Trump y sus seguidores como verdaderos creyentes comprometidos; Una película que atrae a los autores de John Dickson Carr a GK Chesterton para jugar con el minuto logística de homicidio; un debate tortuoso de ala luz sobre los temas de racionalidad versus fe y fe vs. odio; y un misterio de «Scooby Doo» -on-Seroids que sabe, en cada paso, que está jugando contigo.

El escritor y director, Rian Johnson¿Quién probablemente se obtendría aún más crédito por mantener la viabilidad de las películas sofisticadas para adultos si no estaba haciendo las películas de «cuchillos fuera» para Netflix, se le ocurre una forma inspirada de enmarcar la película por parte de Josh O’Connor, con su ansioso Carisma de Curly Sumly, como el Rev. Jud Duplenty? Golpear a un diácono. Jud es un ex boxeador que mató a alguien en el ring. Es por eso que se convirtió en un hombre de la tela: toda su vida se ha convertido en un viaje de absolución. O’Connor es el tipo de actor astuto que puede interpretar a alguien comprometiéndose con Jesús y tú lo compra, porque te muestra la sinceridad y la lucha, pero también ves al niño sonriente escéptico que vive dentro del creyente.

Jud quiere hacer lo correcto y ser bueno, pero cuando llega a Nuestra Señora de la Gracia Perpetua, donde ha sido asignado para ser el asistente de Monseñor Wicks (y es visto por Wicks como un desafío a su autoridad que debe ser castrado), lo que encuentra es una iglesia rota que es un hambre de agresión sumergida. Johnson arroja el primero de muchas bolas curvas bien lanzadas sumergiéndonos en la loca saga de esta iglesia, con su congregación de pequeños egomaníacos amargados: el escritor de ciencia ficción en un tobogán cuesta abajo (Andrew Scott); el médico cuya esposa e hijos lo dejaron (Jeremy Renner); el ex violonchelista que sufre de convulsiones dolorosas y ahora pasa sus días en una silla de ruedas (Cailee Spaeny); el abogado de herida (Kerry Washington) que tuvo que criar al hijo ilegítimo de su esposo; Y ese hijo adulto, un político conservador cruzado pero fallido (Daryl McCormack). La historia de fondo de la iglesia es una sabrosa historia de pecado, castigo y codicia, centrada en la madre de Wicks, la «puta rara» que destrozó el lugar después de que su padre destruyó su herencia.

La primera señal de que algo está realmente apagado con Wilks es cuando le pide a Jud que tome su confesión, y consiste en Wilks hablando sobre la frecuencia con la que se masturba en el último mes. Eso sorprende una nota intencionalmente divertida e hiperbólica, pero Josh Brolin no te permite cancelar este personaje como una broma. Es una amenaza de ojos abalorizados en una sotana que tiene su rebaño bajo un hechizo. Es asesinado de una manera fascinante, porque es un «asesinato imposible». En el clímax de su sermón del Viernes Santo (que en sus manos suena más como un mal viernes), entra al armario justo al lado del santuario de la iglesia y termina muerto, acostado en el piso, su cuerpo atravesado por un cuchillo coronado por una cabeza de diablo tallada. ¿Cómo podría haber sucedido esto? Todo se desarrolló en 30 segundos, frente a la congregación, y nadie estaba en el armario con él.

Por supuesto, le tomará a Benoit Blanc resolver esto, y si Daniel CraigEl personaje de la película anterior fue empujado en una dirección sorpresa, aquí está de vuelta en el camino de ser casi desafiante en su cuestión gótica del sur. Craig, esta vez, da lo que yo llamaría su más rico Benoit Blanc Performance. Blanc está tratando de armar un rompecabezas, pero la mitad de sus piezas están enraizadas en las debilidades humanas que impulsan a las personas a hacer cosas malas. Y Blanc intenta resolver lo que sucedió al ver el panorama general, sintonizar los espíritus que están guiando las cosas y sintonizando a la audiencia hacia ellos. A lo largo de la película, se burla de la religión, manteniendo la racionalidad como la única fe verdadera. Sin embargo, la verdadera fe de Blanc se encuentra en la calidad casi mística involucrada en ver lo que hará el animal humano. Su nivel de percepción de Sherlock Holmes se basa en la misma empatía cósmica por la que Jud de O’Connor se esfuerza como un ideal cristiano. Es por eso que estos dos pueden encontrarse en el medio.

«Wake Up Dead Man» toma la forma de una película de amigos en la que Blanc y Jud se unen para resolver el crimen. El guión, que Johnson escribió, es una fusión impecable de intriga y confesión. Siempre es encontrar nuevas formas de sorprendernos, para llevarnos a los personajes dentro de los que inicialmente pensamos que eran tipos, como Martha de Glenn Close, la veterana dama de la iglesia. Y la forma en que la película se une temas de culpa, codicia, y Dios lo convierte en un verdadero acto de equilibrio dramático. Coloca la posibilidad de que los personajes resuciten, como Jesús. Rian Johnson se está divirtiendo, pero también se cuelga un nivel de investigación espiritual de guaño en este thriller misterioso de borde de tu cerebro. No estoy seguro de si incluso podrá superarlo, porque «Wake Up Dead Man» es la película más aguda de «Knives Out» hasta ahora.