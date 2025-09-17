Puede ser el camino al cielo

VIVA – En medio de la demanda de divorcio publicada Tasya farasya Contra su esposo, Ahmad Assegaf. El viejo video de Tasya Farasya con su hermana gemela, Tasyi Athasiaya, es nuevamente viral en las redes sociales. En el viejo video, Tasyi le había pedido a Tasya que eligiera un marido leal o un marido leal.

En la cuenta de chismes @lambe_gosip, Tasyi había preguntado si Tasya prefería a un marido rico pero tenía que estar listo para ser poligamia, o eligió un marido leal pero no rico. La respuesta de Tasya en ese momento admitió que prefería ser poligamia.

«Es mejor ser poligamia pero muy rico en su esposo, o leal hasta la muerte, pero ¿pobre para siempre?», Preguntó Tasyi.

«En realidad, la poligamia es que la falta es realmente la poligamia», dijo Tasya.

Tasyi, quien escuchó eso nuevamente cuestionó el propósito de su gemelo. Tasya también afirmó que no siempre la poligamia era mala. Dijo que encontró muchos pares de poligamia pero aún vive en armonía.

«¿Entonces prefieres la poligamia pero rica?», Preguntó Tasyi convenciendo a su hermano.

«¡Espera! He visto a algunas personas que son historias poligámicas como tan emocionantes, sus esposas se llevan bien», respondió Tasya.

Tasya también mencionó que si le permitía a su esposo la poligamia, podría hacer que sea más fácil ingresar al cielo. Porque puede ser paciente para tratar con el marido de la poligamia.

«Si dentro de 3 años o 5 años es poligamia. Ahmad significa que solo quiere probar su emoción», dijo Tasyi.

«El paciente que es paciente enfrenta a su esposo Polygamy es una garantía del cielo, podría ser una puerta», dijo Tasya.

«Eh, muchas otras puertas para el paraíso, no necesitan ser de allí», dijo Tasyi.

«Esa podría ser la puerta de mi paraíso», dijo Tasya.

«Dihis», dijo Tasyi.

De repente, la carga inmediatamente cosechó muchos comentarios de los usuarios de las redes sociales. Muchos son pros y contras de la respuesta al creador de contenido de belleza.

«Los dichos son oración», dijeron internautas.

«Más caminos paraísos son otras puertas … DR PDA en poligamia», comentó los internautas.

«Tal vez estaba demasiado seguro si era imposible suceder con él, porque pensó en la razón por la que su esposo se alejara, resultó que cuando el incidente resultó ser tan doloroso», dijo otro.

«Si estás divorciado ahora, el marido no es rico», dijo otro.