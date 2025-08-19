Puede ser demandado, pero la raíz del problema es la moninero

Yakarta, Viva – Administración polémica remisión a Gregorus Ronald TannurCondenado por el caso de la muerte prematura Sera Afriyanti, continuó cosechando el foco público.

Se sabe que Ronald recibió una remisión de 4 meses en el 80 aniversario de la República de Indonesia, que dio lugar a una ola de críticas porque el caso desde el principio estaba lleno de controversia.

«Sí, es cierto, la persona en cuestión (Ronald Tannur) recibió una remisión general de un mes y una década de remisión de tres meses», dijo el Jefe del Sub -Directorado de Correcciones de la Cooperación Correccional de Correcciones (Ditjenpas) Rika Aprianti, el lunes 18 de agosto de 2025 fue citado por antaga.

Ronald Tannur fue sentenciado previamente a ser libre por los jueces del Tribunal de Distrito de Surabaya. Sin embargo, la Corte Suprema (MA) canceló la decisión después de otorgar la apelación del fiscal y sentenciado a 5 años de prisión.

Más tarde, se demostró que los jueces del Tribunal de Distrito de Surabaya que decidieron liberar a Ronald habían aceptado sobornos de la familia del acusado.

Aunque se ha demostrado culpable, la remisión de Ronald está de vuelta en el centro de atención. La razón es que el público evalúa la concesión de una sentencia a los perpetradores de casos severos y de muerte agregando lesiones a las familias de las víctimas e hiriendo un sentido de justicia.

Respondiendo a esto, ex viceministro de derecho y derechos humanos (Ellos han sido) 2011–2014, Denny IndrayanaEnfatizando que la remisión es una decisión administrativa estatal (TUN) que puede ser demandada.



Wamenkumham 2011-2014, Denny Indrayana

«Como decisión administrativa estatal, una decisión de los funcionarios públicos, esta decisión TUN es, por supuesto, parte del objeto TUN que puede ser demandado al Tribunal Administrativo del Estado. Pero quién demanda, la posición legal es como lo que también es un debate. Y generalmente solía haber una clemencia que fue demandada porque fue entregada a los traficantes de drogas», dijo Denny, el martes 19 de agosto, 202, citado por TVONone.

Él dijo que la decisión de PTUN relacionada con una demanda como esta suele ser diversa. Pero según él, la oportunidad de demandar permanece abierta, tanto de las víctimas como por las ONG que están preocupadas por el tema de la justicia legal.

«El punto es que el paso legal se puede hacer, y si se trata de una víctima o ONG la que tiene una preocupación por este problema, por lo que podría haber avanzado como el demandante ante el Tribunal Administrativo del Estado.

Tasa de Denny, el problema de la remisión no es solo una cuestión de reglas técnicas legales, sino que está estrechamente relacionado con la destrucción de la democracia debido al dominio del dinero. El usa el término moneyocracia Para describir esta condición.

«La raíz del problema es cómo nuestro estado de derecho ya no está parado en los pilares de la democracia sino de la moninero. Money Money, no un dolat del pueblo. Esto es inmune a todos los aspectos. Este tipo de remisión que aún causa debate porque la desconfianza pública, no hay confianza, es el final de este problema de flujo sucio.

El término moneyocracia entregado por Denny se refiere a la situación en la que la democracia ya no se lleva a cabo en función de la soberanía de las personas, pero está controlada por el poder del dinero.

Como resultado, varias políticas públicas, incluido el proceso legal, son vulnerables a ser influenciados por intereses financieros y transacciones oscuras.

Incluso tocó la práctica de la mafia legal que aún era desenfrenada, tanto en prisión como en varias líneas de aplicación de la ley.

«¿Quién puede garantizar que la remisión se da comprando y vendiendo? ¿Quién puede garantizar que el veredicto de Tun no se venda a la compra?

Con estas condiciones, Denny enfatizó que la lucha por limpiar la aplicación de la ley de las prácticas transaccionales aún está lejos de la finalización.