¿Puede repetirse el milagro de la era Shin Tae-yong?

Sidoarjo, Viva – Equipo Nacional Indonesio U 23 enfrentará pruebas pesadas contra Equipo nacional de Corea del Sur U-23 en el partido de calificación final Copa asiática u 23 2026 en el Gelora Delta Stadium, Sidoarjo, martes 9 de septiembre de 2025. Hacia el duelo, es interesante ver cómo los registros de la reunión de los dos equipos en el nivel U-23.

Tradicionalmente, Corea del Sur U-23 es de hecho superior a Indonesia. En varias reuniones anteriores, Garuda Muda a menudo tenía dificultades para igualar la velocidad, la física y la disciplina de los jugadores jóvenes de Ginseng.

En total, Indonesia U-23 versus Corea del Sur U-23 ha ocurrido ocho veces. Indonesia fue registrada una vez. Corea del Sur ganó la victoria siete veces.

Indonesia lleva una misión para ganar si desea clasificar para la Copa Asiática U-23 2026 en Arabia Saudita. ¿Puede ser?



El jugador del equipo nacional U-23 indonesio, Arkhan Fikri, celebra un gol contra Macao Foto : Entre fotos/Sigid Kurniawan

Estadísticas de la última reunión

Desde 2015, los dos equipos se han reunido 3 veces. Corea del Sur ganó 2 partidos, Indonesia ganó una vez a través de los sanciones. Objetivos totales: Corea Incised 8, Indonesia 3.

Según otras fuentes, de 2 partidos senior, Corea ganó 1, Serie 1, Indonesia nunca había ganado; con un agregado de gol 6-2 para Corea del Sur.

Momento sorpresa en la Copa Asiática U-23 2024

En los cuartos de final del torneo 2024 U-23 Asian Cup en Doha, Indonesia U-23 presentó una gran sorpresa. Después de un empate 2-2 durante 120 minutos, Indonesia derrotó a Corea del Sur a través de un tenso tiroteo en penalti con un puntaje de 11-10. Pratama Arhan se convirtió en un determinante que llevó a Indonesia a las semifinales dramáticamente.

Entrenador Shin Tae Yong También anotó la historia como entrenador que por primera vez derrotó a su país de nacimiento en el nivel U-23. Esta victoria puso fin al dominio de Corea en la calificación olímpica, además de aumentar grandes esperanzas para el fútbol joven indonesio.

Aunque las estadísticas de la reunión todavía se inclinan hacia Corea del Sur, la dramática victoria de Indonesia en los cuartos de final de la AFC U-23 Asian Cup 2024 demuestra que el registro directo no siempre refleja los resultados en el campo. Indonesia trajo ese importante impulso como una capital de alta confianza que ingresa al partido que determina este tiempo.

Los malos registros contra Corea del Sur pueden ser una motivación especial para los niños adoptivos Gerald Vanenburg. Con el pleno apoyo de los seguidores en el estadio del Delta Gelora, Indonesia U-23 espera hacer una nueva historia y lograr una victoria importante que abre el camino a las finales de la Copa Asiática U-23 2026.

El público espera que se pueda repetir el milagro en la era Shin Tae-yong, ¿puede ser?