Puede hacer que la gobernanza de la empresa sostenible, la igualdad de género en este sector empresarial, está en el centro de atención

Yakarta, Viva – Igualdad de género confirmado es un factor importante para crear un gobierno corporativo sostenible. Pero este todavía es a menudo el aspecto que se descuida en la aplicación ambiental, social y de gobierno (ESG).

Leer también: 10 finalistas de los jóvenes innovadores participantes en Pertamina van a la innovación energética del campus listos para competir en la gran final



Director Ejecutivo del Reveló Wita Krisanti de la Coalición de Negocios de Indonesia para Mujeres (IBCWE), el informe de sostenibilidad que incluía problemas de género ha aumentado en 2024. Sin embargo, este aumento aún se limita a la formalidad.

«Justo marcar la casilla Eso es fácil. Tengo que elevar el estándar porque el compromiso es alto, pero la implementación sigue siendo nuestra preocupación. El compromiso es una cosaPero la implementación es mucho más importante «, dijo Wita citada de su declaración, domingo 14 de septiembre de 2025.

Leer también: Esta compañía brinda servicios para superar la confusión del mundo de los negocios sobre la regalía de la reproducción de la música.



Notó, el sector energía Se convirtió en un centro de atención especial porque en 2023 la participación de las mujeres fue solo del 9 por ciento. Esta industria todavía se percibe como un dominio masculino.

Explicó que surgieron barreras estructurales de las normas sociales que colocan a los hombres como el principal sostén, mientras que las mujeres se consideran trabajadoras o cuidadores acompañantes. Esta norma se lleva al mundo del trabajo, que van desde políticas fiscales, seguros, hasta estereotipos de estilo de liderazgo.

Leer también: GRC es la base principal, reveló Medela Potentia para mantener la sostenibilidad empresarial





Ilustración de la igualdad de género

«Si el líder masculino es firme, se considera fuerte. Si una mujer es firme, dices feroz. Este sigue siendo un gran obstáculo que hace que el papel de las mujeres se considere secundarios «, explicó.

A pesar de que los desafíos son grandes, varias compañías comenzaron a mostrar buenas prácticas. En el sector minero, por ejemplo, ya hay mujeres que conducen vehículos pesados. Como resultado, los costos de mantenimiento del vehículo disminuyeron porque fueron tratados mejor. Algunas otras compañías han proporcionado instalaciones de cuidado infantil (guardería) en el lugar de trabajo.

No solo eso, el apoyo a las víctimas de la violencia doméstica (violencia doméstica) comenzó a estar presente a nivel de la empresa. «Esta mujer también es una empleada, por lo que la empresa tiene la responsabilidad de protegerlos», dijo Wita.

Según él, lo que aún es débil es la medición. Muchas iniciativas se llevan a cabo sin un mecanismo claro de monitoreo y evaluación. De hecho, los informes de progreso ayudarán a las empresas a conocer los aspectos que aún deben mejorarse.

Wita afirmó la importancia de ver la igualdad de género como los asuntos de todos. «No solo estamos de acuerdo, sino que creemos en el principio igualdad de género. Conciencia (Conciencia) no debe detenerse porque esta no es una perspectiva de un año «, dijo.

IBCWE cree que la integración de género en ESG no es para enfrentar a hombres y mujeres, sino igual al nivel campo de juego. Al proporcionar igualdad de oportunidades, las empresas pueden optimizar el potencial del trabajo al tiempo que fortalecen la gobernanza sostenible.