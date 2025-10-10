¡Puede convertirse en proveedor de huevos para el programa MBG!

Kopeng, VIVA – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) vuelve a mostrar su compromiso de reforzar seguridad alimentaria a nivel nacional a través de programas de empoderamiento económico basados ​​en la comunidad. Este compromiso se vio cuando el Ministro Coordinador de Alimentación, Zulkifli Hasan (Zulhas), observó directamente las actividades de los clientes de PNM en Kopeng, Java Central, el viernes 10 de octubre de 2025.

La visita fue recibida por el Director Principal del PNM, Arief Mulyadi, y el Comisionado Principal, Dradjad Hari Wibowo, quienes acompañaron Ministro Coordinador de Alimentación viendo diversas actividades productivas de los clientes, desde el cultivo de hortalizas, cosecha de brócoli, reuniones grupales semanales (PKM), hasta el programa de seguridad alimentaria para gallinas ponedoras en la Casa de Alimentos del PNM.

Durante su visita, Zulhas visitó los negocios mayoristas y minoristas propiedad de los clientes asistidos que también venden huevos producidos por Rumah Pangan PNM. Luego visitó un vivero de hortalizas gestionado por clientes del PNM ULaMM, antes de ayudar a cosechar brócoli en los campos de los residentes asistidos.

Además, el Ministro Coordinador de Alimentación asistió a la reunión semanal del grupo (PKM) con los clientes de PNM Mekaar. Allí, fue testigo de primera mano del proceso de asistencia empresarial que el PNM lleva a cabo de forma rutinaria cada semana para más de 22,5 millones de mujeres desfavorecidas en toda Indonesia.

La actividad cerró con una revisión del programa de gallinas ponedoras en la Casa de Alimentos del PNM, el cual es parte de los esfuerzos para mejorar la nutrición así como los ingresos de la comunidad.

Según una encuesta interna del PNM de septiembre pasado, la mayoría de las familias participantes en el programa admitieron que su dieta ahora era más nutritiva porque podían consumir huevos con regularidad. Este programa también aumenta los ingresos diarios de entre 50.000 y 150.000 IDR al mes para los participantes.

El ministro coordinador de Alimentación, Zulkifli Hasan, valoró las medidas del PNM que han contribuido a la seguridad alimentaria en la región.

«Agradezco al PNM por ayudar a la seguridad alimentaria en las aldeas. Estoy segura de que el futuro de las madres será brillante con este programa de gallinas ponedoras, especialmente en línea con el programa MBG Presidente”, afirmó.

Mientras tanto, el director general del PNM, Arief Mulyadi, enfatizó que el empoderamiento de la comunidad no se trata sólo de capital empresarial, sino también de crear independencia alimentaria.

«Esta puede ser una pequeña contribución de PNM, comenzando por satisfacer las necesidades individuales y ambientales. En el futuro lo ampliaremos para que podamos satisfacer las necesidades del mercado a nivel nacional», dijo Arief.