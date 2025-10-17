¿Puede Bari Weiss ‘arreglar’ las noticias de CBS en los Estados Unidos de Trump?

No han faltado tomas calientes sobre El nombramiento de Bari Weiss como máximo ejecutivo editorial de CBS News – y especulaciones de que David Ellison pagó 150 millones de dólares por su medio contrario The Free Press principalmente para apaciguar a personas como Donald Trump tratando de demostrar que quiere hacer Noticias CBS “anti-despertar” y erradicar el presunto sesgo liberal.

Como era de esperar, la llegada de Weiss a CBS News sacudió a las tropas. WGA East advirtió al personal que no respondieran a su memorando pidiendo detalles sobre “cómo emplea sus horas de trabajo” hasta que el sindicato recibió garantías de que las respuestas no influirían en los despidos o la “disciplina”. CBS le dijo a la WGA que Los empleados no serían disciplinados por no responder..

Pero el episodio refleja el miedo y la incertidumbre de lo que Weiss planea hacer en CBS News. Varios observadores han expresado terribles advertencias y enojo por el hecho de que Ellison la haya puesto a cargo de las operaciones de noticias.

Dan Rather, presentador del programa “CBS Evening News” desde hace mucho tiempo, llamó Weiss “una de las figuras más polarizadoras en el panorama mediático estadounidense actual” y lamentó que su nombramiento marca “un día oscuro en los pasillos de CBS News”. (Su publicación se tituló “Noticias probadas por MAGA, aprobadas por Trump”). Columnista del New York Times Jamelle Bouie La ex colega de Weiss en el periódico calificó su inminente nombramiento en CBS News como «una historia conmovedora de cómo ser un pirata poco ético y sin talento no es una barrera para el éxito cuando estás dispuesto a halagar sin cesar las miserables opiniones de los imbéciles ricos». Jon Oliver golpeó a Weiss por haber “pasado años realizando un trabajo que, en mi opinión, es, en el mejor de los casos, irresponsable y, en el peor, profundamente engañoso”. Etcétera.

Weiss sostiene que simplemente quiere “buscar la verdad y decirla claramente”. Los 170.000 suscriptores de Free Press “demostraron que existe un mercado para el periodismo honesto”, afirmó. escribió en X 6 de octubre. “Y nos han dado el mandato de llevar a cabo esa misión desde una plataforma aún más grande” en CBS News. Por cierto, tiene seguidores: Anna Wintour, de Condé Nast, dijo que Weiss es «una joven muy exitosa» que tiene las cualidades de una gran líder».

es cierto que La confianza en los medios de comunicación está en su punto más bajo.. Según una encuesta de Gallup realizada del 2 al 16 de septiembre, el 28% de los estadounidenses coincidieron en que tenían “mucha” o “bastante” confianza en los periódicos, la televisión y la radio para informar las noticias de manera “completa, precisa y justa”. Esta es la cifra más baja desde que Gallup comenzó a medir la confianza de los estadounidenses en la información periodística en 1972. Para Weiss y otros, eso es una prueba de que las organizaciones de noticias deben cambiar si quieren seguir siendo empresas en funcionamiento.

Mientras tanto, como VariedadBrian Steinberg tiene señalóCBS News necesita un poco de reorganización: la serie de altos ejecutivos de la división de noticias en los últimos años no ha podido darle la vuelta a “CBS Evening News” y “CBS Mornings”, cuyos índices de audiencia permanecen estancados en el tercer lugar detrás de sus rivales de franja horaria en NBC News y ABC News.

Sin embargo, un factor importante en la disminución de la confianza de los estadounidenses en los medios han sido los ataques a los medios de comunicación por parte de Donald Trump y sus compañeros de viaje del MAGA. A lo largo de 10 años, Trump ha escrito casi 3.500 publicaciones en redes sociales atacando a la prensa. El jueves, los abogados del presidente volvió a presentar una demanda por difamación de 15.000 millones de dólares contra el New York Timesalegando que sus reporteros han difamado a sabiendas y maliciosamente sus logros. (El Times dice que la demanda presentada nuevamente no tiene fundamento y que “nada ha cambiado”). Esto se produce después de que recibió pagos de 16 millones de dólares por demandas que presentó contra ABC News y “60 Minutes” de CBS News; él también ha presentado una Demanda de 20 mil millones de dólares contra el Wall Street Journal por su informe sobre la obscena carta de cumpleaños que una vez le envió a Jeffrey Epstein.

¿Por qué Trump es implacablemente antagónico hacia los medios de comunicación? (Tenga en cuenta que aparentemente ha atacado Medios amigables como Fox News cuando le conviene.) Según la corresponsal de “60 Minutes”, Lesley Stahl, después de que Trump ganó las elecciones de 2016, ella le preguntó por qué seguía criticando a la prensa. Por aceroTrump respondió: «¿Saben por qué lo hago? Lo hago para desacreditarlos a todos y degradarlos a todos, para que cuando escriban historias negativas sobre mí, nadie les crea».

En ese contexto, puede que Weiss no pueda hacer nada realmente para cambiar la percepción (o la percepción errónea) de que los principales medios de comunicación son irreparablemente injustos. Independientemente, sin duda se avecinan cambios adicionales para CBS News bajo su supervisión, entre ellos los recortes de empleos inminentes, como lo está haciendo Paramount Skydance. a punto de hacer miles de despidos. Seguramente será un viaje lleno de obstáculos.