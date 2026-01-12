Jacarta – Lugares de gobierno del presidente Prabowo Subianto seguridad alimentaria como uno de los programas prioritarios nacionales que es la base para el desarrollo a largo plazo de Indonesia.

En el marco del Astacita del Presidente Prabowo, la independencia económica del pueblo y el fortalecimiento de los sectores estratégicos basados ​​en los recursos internos, incluidos los asuntos marítimos y la pesca, son las principales direcciones de la política nacional.

En medio del enfoque en fortalecer la alimentación terrestre, se considera que el sector pesquero marino tiene un papel estratégico en el apoyo a la seguridad alimentaria al tiempo que impulsa la economía de las comunidades costeras.

Además de ser una fuente de proteínas nacional, el mar también es una ruta vital para el comercio y la distribución logística de Indonesia.

El profesor de la UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Achmad Tjachja Nugraha, enfatizó que la visión del presidente Prabowo Subianto de construir la independencia alimentaria nacional debe hacer del sector marítimo y pesquero el pilar principal, especialmente mediante el fortalecimiento pueblo pesquero según lo ordenado por Astacita.

«La dirección del presidente Prabowo, que enfatiza la independencia alimentaria, es muy apropiada. La seguridad alimentaria no debe depender sólo del sector terrestre. Las aldeas pesqueras deben convertirse en centros de producción, distribución y fortalecimiento de la economía marítima del pueblo», dijo Tjachja en su declaración.

Cree que el desarrollo de los pueblos pesqueros no basta con utilizar un enfoque físico, sino que debe estar respaldado por la provisión de tecnología marítima moderna, una gobernanza basada en datos y un aumento de la capacidad de recursos humanos de los pescadores.

En este contexto, Tjachja alentó al Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca (KKP) a ser más activo y progresista a la hora de llevar tecnología marítima a las zonas costeras, desde sistemas de información meteorológica y oceanográfica, artes de pesca respetuosos con el medio ambiente, buques pesqueros tecnológicamente eficientes hasta instalaciones de almacenamiento en frío y logística de la cadena de frío.

«El papel del KKP es muy importante. La adquisición de tecnología marítima debe llegar realmente a los pueblos pesqueros para que los pequeños pescadores puedan aumentar la productividad, la seguridad y añadir valor a sus capturas», explicó.

Según él, el uso de datos hidrooceanográficos precisos y sostenibles es la clave principal para modernizar el sector pesquero marino.

Por lo tanto, enfatizó la importancia de maximizar el papel del Pushidrosal de la Armada de Indonesia en el suministro de mapas náuticos y datos oceanográficos que se integren con las políticas nacionales de desarrollo pesquero.

«Los datos oceanográficos no sólo sirven para la seguridad del transporte marítimo, sino que también determinan la eficiencia de la pesca, la planificación de las zonas de pesca y la adaptación de los pescadores a los cambios en el clima marino», afirmó.