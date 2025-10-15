Público satisfecho con el liderazgo de Prabowo, el desempeño de Bahlil Lahadalia recibe atención positiva

Jacarta – Después de un año de liderar el gobierno, el nivel de satisfacción pública con el Presidente Prabowo Subianto alcanzó el 83,5 por ciento. Esta cifra fue publicada por el instituto de encuestas Index Politica en una encuesta nacional titulada «Un año de desempeño del presidente y los ministros del Gabinete Rojo y Blanco» que se anunció en Yakarta el lunes (13/10/2025).



Presidente Prabowo Subianto

La encuesta se realizó del 1 al 10 de octubre de 2025 a 1.600 encuestados en 27 provincias utilizando un método de muestreo aleatorio de múltiples etapas, un margen de error de ±3 por ciento y un nivel de confianza del 95 por ciento. Hasta el 90,8 por ciento de los encuestados afirmaron que conocían las actividades y políticas del presidente Prabowo a través de los medios de comunicación y los informes de las redes sociales, lo que indica una amplia exposición pública a la agenda del gobierno.

El director de investigación de Index Politica, Fadhly Alimin Hasyim, afirmó que este alto nivel de satisfacción no puede separarse de la solidez del gabinete y de una serie de programas económicos estratégicos que están empezando a ver resultados, especialmente en el sector energético.

«El Ministerio de Energía y Recursos Minerales es un ministerio muy vital. Muchos de sus programas no están expuestos, aunque realmente determinan nuestras divisas y nuestro presupuesto estatal», dijo Fadhly.

Según él, los dos programas emblemáticos del Ministerio de Energía y Recursos Minerales (ESDM) están a cargo del Ministro Bahlil Lahadalia realiza importantes contribuciones a la satisfacción del público: programa de biodiésel B40-B45 y revitalización de antiguos pozos petroleros.

«El programa B40 puede ahorrar hasta 147 billones de IDR, y si aumenta a B45 puede ahorrar 197 billones de IDR. Esta cifra es muy grande. Si continúa hasta B50, el impacto será extraordinario para el presupuesto estatal», explicó Fadhly.

Agregó que esta iniciativa no sólo es económicamente eficiente, sino que también está en línea con la agenda global de energía limpia.

«El biodiésel es un biocombustible, respetuoso con el medio ambiente y reduce las importaciones de petróleo. Este programa debe ser apoyado, porque es la mafia del petróleo y del gas la que está siendo perturbada», subrayó.

Además del biodiesel, la encuesta también señaló como una de las políticas populares los programas para aumentar la extracción de petróleo y optimizar los pozos populares.

«Hasta ahora, muchos pozos antiguos se consideraban antieconómicos. El Ministro de Energía y Recursos Minerales llevó a cabo una revitalización y fue un éxito. Hay muchos logros que no han sido cubiertos por los medios de comunicación, pero tienen un impacto directo en el campo», añadió Fadhly.

El ministro más conocido por el público

En la categoría más importante, la encuesta Index Politica también captó el nivel de reconocimiento público de los miembros del gabinete. Como resultado, los siete ministros más conocidos por el público son: