Publicará la SE, Pramono pide que no haya fuegos artificiales durante la conmemoración del Año Nuevo

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung Nuevamente advirtió que no debería haber fiestas. fuegos artificiales durante la advertencia de la tarde Año Nuevo 2026. Posteriormente se dictará circular (SE) reglamentando este recurso.

«Inicialmente planeamos que habría fuegos artificiales y demás, anteriormente en la reunión decidí que para toda el área de Yakarta sería realizado por el gobierno y el sector privado», dijo Pramono en una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de DKI Yakarta, el lunes 22 de diciembre de 2025.

«Pedimos que no haya fuegos artificiales y emitiremos una circular por este motivo», continuó.

Mientras tanto, en cuanto a las personas que lanzan fuegos artificiales en Nochevieja, Pramono admitió que no puede regularlos. Su partido, dijo, sólo siguió instando a que se cancelaran las fiestas de fuegos artificiales teniendo en cuenta el desastre experimentado por la población de Sumatra.

«Pero para todo lo que requiere permisos, hoteles o centros comerciales y demás, pedimos a todos que no tengan fuegos artificiales», dijo.

Aun así, Pramono enfatizó que su partido no lo haría. RAID para espectáculos de fuegos artificiales.

«Lo siento, esta vez no voy a realizar una redada por ese motivo porque estamos dando la bienvenida al Año Nuevo, no hagas infeliz a la gente», dijo.

Además, Pramono explicó la serie de conmemoraciones de Año Nuevo que tendrán lugar en la rotonda HI, en el centro de Yakarta. Dijo que más tarde habría una oración conjunta en el escenario de entretenimiento con actuaciones de artistas, uno de los cuales era D’Masiv.

«Por eso habrá oraciones con todas las religiones. Mientras tanto, para los artistas que aparecerán, hemos dado el mensaje más importante: en el cambio de la rotonda HI pedimos a D’Masiv. El título de la canción es «Don’t Give Up», concluyó Pramono.