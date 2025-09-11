Publicado SKCK para el asesinato fugitivo de los miembros de DPRD Wakatobi, Aiptu S estaba sujeto a sanciones

Kendari, Viva – Un personal de la estación de policía de Wakatobi, el sureste de Sulawesi, fue sentenciado a Demosi después de que demostró ser negligente en la emisión del certificado de registro policial (Skck) para los miembros de Wakatobi DPRD llamados Litao. De hecho, se sabe que Litao fue un fugitivo, también conocido como la lista de búsqueda de personas (DPO) del caso de asesinato infantil desde 2014.

El jefe de relaciones públicas de la Policía Regional del Sureste de Sulawesi, el Comisionado Senior IIS Kristian, explicó que esta negligencia se encontró después de una auditoría interna relacionada con el caso de asesinato que involucró a Litao.

«La recomendación ha sido seguida mediante la realización de exámenes hasta la determinación del sospechoso, también ha habido una citación (contra Litao). Luego, otras recomendaciones, en términos de emisión de SKCK, hay hallazgos y han sido seguidos», dijo IIS en Kendari, jueves (11/9/2025).

Según él, el procedimiento de emisión de SKCK debe seguir SOPS regulados en Perpol No. 6 de 2023. En el Reglamento, cada solicitante debe ser verificado a través de la coordinación de la unidad cruzada, desde investigación criminal, drogas hasta Lantas. Sin embargo, en el caso de Litao, el examen no se llevó a cabo cuidadosamente.

«Bueno, hay negligencia en los hallazgos de los hallazgos que no incluyen. Los oficiales de la investigación penal no transmitieron información de que el solicitante se incluyó en el DPO. Su negligencia no vio el registro», dijo IIS.

Para esta negligencia, las iniciales del personal de la policía de Wakatobi Aiptu s Demosi sanciona durante tres años a la estación de policía de North Buton. También fue cancelado para asistir a la educación de los oficiales que deberían haber podido llevarse a cabo. «Esto se ha hecho como resultado o consecuencias, debería haber participado en la educación de los oficiales», explicó IIS.

Este caso arrastró el nombre de Litao, el legislador de Wakatobi que luego fue revelado todavía tiene el estado de un sospechoso en el caso de asesinato del niño desde 2014

La Dirección de Investigación Criminal General de la Policía Regional del Sureste de Sulawesi luego re -estableció a Litao como sospechoso y había enviado una citación oficial. «Sí, es cierto, la persona en cuestión ha sido nombrada como sospechosa. Realizaremos una citación y luego se procesaremos más de acuerdo con las disposiciones legales aplicables», dijo IIS. (ENTRE)