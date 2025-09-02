Publicaciones de Peticiones, Amigos de la Policía que apoyan a la Policía Nacional para mantener la seguridad de Indonesia

Yakarta, Viva – Amigos de la policía indonesia (SPI) emitió una petición de apoyo de Medan City TNI–Polri para cuidar seguridad nacional.

La petición, que se lanzó junto con la agenda de la presentación del Decreto (SK) de la gerencia de SPI DPW de Sumatra North, se hizo para responder a la situación de seguridad nacional que era menos propicio en los últimos días.

A través de esta petición, el presidente de los amigos de la policía indonesia, Fonda Tangguh, espera que el TNI y Polri puedan restaurar la situación de seguridad a la normalidad y a la seguridad.

«La petición de amigos policiales de Medan City es brindar apoyo a todos los oficiales de seguridad para tomar medidas decisivas a los alborotadores y proteger todas las instalaciones públicas y estaciones de policía en toda Indonesia», dijo en su declaración, el martes 2 de septiembre de 2025.

Según Fonda, como una de las miniaturas de Indonesia, Medan City logró mantener la conducción de disturbios y anarquismo.

Uno de los factores clave, dijo, se debió a las buenas relaciones que se han construido durante mucho tiempo entre las instituciones policiales y muchos líderes religiosos, líderes comunitarios y todos los activistas sociales.

«Creo que esta ciudad de Medan puede ser un ejemplo de manejo de la seguridad y las manifestaciones que son propicias. Por lo tanto, emitimos esta petición de la ciudad de Medan como presión y apoyo moral para que el TNI-Polri esté más alerta para mantener la seguridad nacional», dijo.

Mientras tanto, el presidente del North Sumatra SPI DPW elegido Burhanudin dijo que su organización sería la primera línea para mantener la seguridad y el orden de las personas en la ciudad de Medan. Porque, para Burhanudin, SPI es un socio estratégico del puente de comunicación entre la comunidad y la institución policial.

«Estamos listos para llevar a cabo la visión del SPI para realizar una conciencia legal y un orden social. También educaremos activamente a la comunidad para que no sea fácilmente provocada y priorice el diálogo para resolver problemas. La petición de la ciudad de Medan es el primer paso del movimiento North Sumatra SPI», dijo Burhanudin.