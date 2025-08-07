Publicaciones de música de Warner que fomentan los resultados del tercer trimestre de 2025

Grupo de música de WarnerEl tercer trimestre fiscal, que concluido el 30 de juniofue uno cautelosamente alentador, con un aumento de los ingresos en un 8,7% (7% en moneda constante) y los ingresos específicos de la transmisión aumentaron en un 4% (2.9% de moneda constante), informó hoy la compañía. Sin embargo, la compañía informó una pérdida neta de $ 16 millones, por debajo de los ingresos netos de $ 141 millones en el mismo trimestre del año pasado.

Los artistas de la lluvia para WMG durante el cuarto incluyeron Baekhyun, Rosé, Bruno Mars, The Grateful Dead y Teddy Naded.

Las acciones en WMG aumentaron aproximadamente un 2% en el día y se cotizan a $ 30.63 al momento de escribir.

Los ingresos totales para el trimestre fueron de $ 1.68 mil millones, frente a $ 1.55 mil millones el año anterior, con ingresos de transmisión que alcanzaron $ 895 millones en ambas suscripción (75% de los ingresos de la transmisión) y respaldados por anuncios (25%); WMG llegó a nuevos acuerdos de transmisión con Spotify y Amazon a principios de este año.

Los ingresos totales aumentaron en parte a la fuerza de los servicios de artistas, licencias y derechos expandidos, junto con el crecimiento de la publicación de música.

«Este trimestre entregamos éxitos masivos de gráficos, estrellas innovador, un fuerte crecimiento de los ingresos y ganancias de participación de mercado … todo lo cual muestra que nuestra estrategia está funcionando», dijo Robert Kyncl, CEO de WMG, en un comunicado.

Los ingresos musicales grabados fueron de $ 1.35 mil millones, frente a $ 1.25 mil millones al año antes. Ese crecimiento de los ingresos fue, la compañía escribe, «afectado desfavorablemente» por la terminación de un acuerdo de distribución con BMG que resultó en $ 14 millones menos de ingresos en comparación con el mismo trimestre del año pasado; La terminación de BMG afectó negativamente los ingresos musicales grabados de manera similar a principios de este año, por una suma de $ 32 millones.

Los ingresos de la publicación de música aumentaron año tras año en un 10,2% (9.4% de moneda constante), a $ 336 millones desde $ 305 millones el año anterior. Los ingresos por sincronización aumentaron 28.6%.

Los ingresos operativos para la Compañía disminuyeron un 18,4%, de $ 207 millones a $ 169 millones, debido en parte a los cargos de reestructuración y deterioro de $ 68 millones, gastos de amortización de $ 12 millones y costos de aproximadamente $ 9 millones relacionados con la partida del antiguo director financiero Bryan Castellani.

«Estamos enfocados en acelerar el crecimiento en nuestro negocio principal, expandir los márgenes y desplegar capital de manera que fortalezca nuestro impacto creativo y financiero», dijo el actual CFO Armin Zerza, quien se unió a WMG de Activision Blizzard en mayo, en una declaración.