Publicación de Ridwan Kamil sobre el hombre que se atrevió a disculparse, ¿están casados ​​RK y Aura Kasih?

VIVA – Noticias sobre cargas Ridwan Kamil Respecto al hombre que se atrevió a disculparse, los internautas estaban ocupados criticando, aparentemente los lectores lo echaron un vistazo. Este artículo ha logrado estar entre los más populares, especialmente en el canal Showbiz. En cuanto a la cuestión de las trampas de Ridwan Kamil, Atalia Praratya finalmente la voz abierta responde directamente también resaltada.

Lea también: Respecto al poema de Ridwan Kamil que utiliza el nombre Aura Kasih: No tiene nada de especial



Sin mencionar la cuestión de que los internautas adivinen a Ridwan Kamil y Aura Kasih Me casé por esto. Para leerlo en una sola página, aquí tienes un resumen de la lista de las noticias más populares del canal VIVA Showbiz, en la edición Round Up del viernes 2 de enero de 2026. ¡Puaj, desplázate!

La carga de Ridwan Kamil sobre un hombre que se atrevió a disculparse, muchos internautas criticaron

Lea también: Golpeado por cuestiones sesgadas, Hard Gumay predice que el buen nombre de Ridwan Kamil se recuperará



El historial digital de Ridwan Kamil en las redes sociales vuelve a estar en el punto de mira de los internautas tras la demanda de divorcio presentada por Atalia Praratya. Una de las cargas que fue ampliamente discutida fue la publicación de Ridwan Kamil del 18 de mayo de 2024.

Lea también: El mensaje de Atalia Praratya en 2026 después del divorcio: cada final es un nuevo comienzo



Leer más aquí.

Con respecto al problema de las trampas de Ridwan Kamil, Atalia Praratya finalmente abrió su voz y respondió directamente



Atalia Praratya, esposa de Ridwan Kamil

Los rumores sobre la presencia de una tercera persona en la ruptura de la casa de Atalia Praratya y Ridwan Kamil finalmente recibieron una respuesta directa de la esposa.

Leer más aquí.

Los internautas suponen que Ridwan Kamil y Aura Kasih están casados ​​por esto, ¿es cierto?



Aura Kasih y Ridwan Kamil

La cuestión del presunto romance que ha arrastrado a los nombres de Ridwan Kamil y Aura Kasih vuelve a calentarse. Esta vez, los rumores se desarrollaron aún más, acusándolos a los dos de estar casados ​​en secreto.

Leer más aquí.

Golpeado por cuestiones sesgadas, Hard Gumay predice que el buen nombre de Ridwan Kamil se recuperará



Ridwan Kamil en Bandung, Java Occidental, miércoles 27 de noviembre de 2024

El nombre de Ridwan Kamil sigue recibiendo atención pública tras su vida personal. Fue ampliamente discutido después de la cuestión de la supuesta infidelidad y el caso de divorcio presentado por Atalia Praratya.

Leer más aquí.