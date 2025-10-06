PUBG Mobile Gandeng Sonic the Hedgehog

VIVA – Mundo deportes electrónicos ¡Mobile tiembla de nuevo! Uno de los juegos más populares del mundo, PUBG MobileOficialmente anunció una colaboración espectacular con la legendaria serie Sonic the Hedgehog.

Esta colaboración presenta una mezcla única de adrenalina típica de batalla real y la velocidad icónica del personaje azul súper rápido.

Del 3 de octubre al 30 de octubre de 2025, los jugadores pueden sentir una nueva sensación en el campo de batalla con una variedad de artículos con temas sonoros, lanzados exclusivamente a través del evento Lucky Spin.

Esta colaboración aporta un nuevo color al ecosistema móvil de eSports PUBG. Los jugadores ahora pueden parecer elegantes con un set de estilo sónico y un conjunto de estilo Tails, completo con armas icónicas como Sonic Vector y Cube Wispon Machete. Incluso los vehículos también se transformaron en el tema Sonic, que van desde buggy speedster hasta el equipo sónico de lancha rápida.

Para los fanáticos de los deportes electrónicos que desean ser diferentes en torneos o sesiones de transmisión, la presencia del equipo Sonic Parachute y Sonic Pan se convierte en un símbolo de estilo y velocidad en cada partido.

Esta colaboración no se trata solo de la apariencia, sino que también muestra cómo PUBG Mobile continúa innovando para enriquecer la experiencia competitiva en el ámbito de los deportes electrónicos globales.

Además de la aparición de personajes y armas, PUBG Mobile también presenta a Sonic Buddy y Super Sonic Buddy Set, compañero exclusivo que se suma a la emoción de jugar. Los jugadores también pueden embellecer la arena de los juegos con adornos de zapatillas de deporte de potencia, adornos sonoros, para adornos de cola.

Para complementar la experiencia, también hay artículos exclusivos como la estatua del hogar de Sonic the Hedgehog, el regalo espacial Sonic y el regalo espacial de Tails, que enriquecen el mundo de Sonic en el gimnasio.

Para aquellos que desean mostrar su identidad de eSports, Sonic Avatar y Sonic Avatar Frame están listos para reforzar a sus personajes favoritos con un toque competitivo típico.

Empujar el estiramiento de la industria de eSports móviles

La colaboración de PUBG Mobile X Sonic the Hedgehog no solo estropeó a los jugadores, sino que también se convirtió en un símbolo de la relación cada vez más cercana entre la industria del entretenimiento digital y los deportes electrónicos. La innovación de la marca cruzada como esta continúa fortaleciendo la posición de PUBG Mobile como una de las principales motos en el crecimiento de la industria global de deportes electrónicos, incluso en Indonesia, donde la comunidad de jugadores y torneos móviles PUBG continúa creciendo rápidamente.