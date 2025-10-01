PUBAYA Asegúrese de que no haya una opinión cruzada sobre la demanda de una nueva estela de fábrica

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa aseguró que no hubo diferencia de opinión sobre su solicitud a PT Pertamina (Persero) para construir fábrica de petróleo nuevo.

«Nada opinión cruzadaSolo asegúrese de que tengan planes de correr rápidamente «, dijo Purbaya en Yakarta, miércoles 1 de octubre de 2025.

Explicó que el plan sobre la construcción de la nueva refinería de petróleo era originalmente la propuesta de Pertamina misma. Por lo tanto, enfatizó que Pertamina tiene la obligación de realizar estos planes.

En la actualidad, Purbaya afirmó pedirle a Pertamina que apresure la construcción de la nueva refinería de petróleo, para reducir el presupuesto para los subsidios energéticos que continúan aumentando cada año.

Mientras que, por otro lado, Purbaya cree que la construcción de la nueva refinería de petróleo también proporcionará un mayor valor agregado en el país.

«Para que podamos ahorrar subsidios. Además, se creará un valor parcialmente agregado aquí, no en otros países», dijo.

Se sabe que anteriormente Purbaya también solicitó a la asistencia de la Comisión de la Cámara de Representantes XI que transmitieran a y entre los que alientan a Pertamina a construir nuevas refinerías de petróleo en el país.

Entonces, con este esfuerzo, se espera que más tarde Indonesia pueda reducir la dependencia de las importaciones de combustible, lo que según él se convertirá cada vez más en una carga del presupuesto estatal porque los subsidios energéticos continúan aumentando cada año.

«Entonces, más tarde, si las damas y los caballeros (Comisión XI del DPR) se reunirán y entre una vez más, solicite pertamina despertar La nueva refinería «, dijo Purbaya.