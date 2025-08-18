Puan trajo el mensaje de Megawati a Oso, ¿cuál era el contenido?

Yakarta, Viva – Presidente del Parlamento indonesio, Señora. Visitó la residencia del presidente del Partido Hanura, Oesman Sapta Odang Alias Integral En el área del sur de Yakarta el lunes 18 de agosto de 2025 por la noche.

La señora vino como invitada invitada en la 77a celebración de cumpleaños de Oso.

En esa ocasión, Puan felicitó a Oso y dio sus esperanzas de contribuir aún más a Indonesia.

Secretario General de PDIP, Hasto Kristiyanto Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

«Feliz cumpleaños al Sr. Oso, con suerte saludable, feliz, siempre reuniéndose con la familia, y aún puede contribuir a la nación y al estado», dijo Puan.

Por otro lado, Puan afirmó traer el mensaje del presidente de PDIP, Megawati Soekarnoputri a Oso para estar siempre saludable y puede proporcionar más beneficios al país.

«Yo mismo, no con Madre (Megawati). (El mensaje) Feliz cumpleaños al Sr. Oso, siempre feliz saludable y cuidar la salud», concluyó.

Además de Puan, coordinando al Ministro de Alimentos Zulkifli Hasan alias Zulhas También presente en la residencia de Oso. Afirmó estar sorprendido porque estaba ocupado cuidando a Rice, pero fue invitado a asistir al evento de cumpleaños de Oso.

Zulhas también llamó a Oso como una figura superior e inspiración para que la nación siempre difunda la bondad para la comunidad.

Menko Desert, Zulkifli Hasan (Zulhas) Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

«Me sorprendió aquí, porque cuidamos del arroz, varios tipos. Pero sí, rezamos por el Sr. Oso, con suerte, la vida larga en bondad, bendición, continuando inspirándonos, fomentándonos, rezamos para que él esté sano siempre. Esta es nuestra senior, con suerte continuamos inspirándonos», dijo.

También estaba presente uno de los hijos del primer presidente de la República de Indonesia Soekarno, a saber, Guntur Soekarnoputra en el evento. Luego, había antiguos jefes de bin, Sutiyoso, gobernador de Dki Yakarta, Pramono Anung Wibowo y Secretario General de PDIP, Hasto Kristiyanto.