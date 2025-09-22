Puan sobre el movimiento ‘Stop Tot Wuk Wuk’: siga de acuerdo con las regulaciones

Yakarta, Viva – Presidente del Parlamento Indonesio Señora. Open Sound sobre el movimiento titulado ‘Stop Tot Tot Wuk‘Muchos en las redes sociales.

Este movimiento es una forma de protesta de la comunidad por el surgimiento del abuso. sirena y luces Estrobos por vehículos no per que vehículos.

Puan pide a las sirenas y lámparas estroboscópicas que se usan de acuerdo con las reglas existentes.

«Sí, siga de acuerdo con las reglas y regulaciones», dijo Puan a los periodistas del Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, el lunes 22 de septiembre de 2025.

Mientras tanto, el Ministro de Estado (MenseNeg), Prasetto Hadi recordó oficina No para usar la sirena y la luz estroboscópica arbitrariamente.

Praseteto confirmó que esto respondió a la aparición del movimiento ‘Stop Tot Wuk Wuk’ como una forma de protesta de la comunidad para el surgimiento del abuso de sirena y las luces estroboscópicas por parte de vehículos no daruratorios.

Explicó que el uso de estribas y sirenas debe prestar atención a otros usuarios de la carretera. Aunque, en este caso, su uso está regulado en la ley.

«De hecho, existe una ley que la regula, pero más que eso, incluso si entonces se usa la instalación, por supuesto, debemos prestar atención a la propiedad de las personas, luego prestar atención al orden de otros usuarios de la carretera», dijo Prasetyo a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, citado el sábado 20 de septiembre de 2025.

«Eso no significa usar la instalación, puede ser arbitrariamente o ser así», continuó.

Prasetyo nuevamente recordó que el uso de la luz estroboscópica y la sirena no excede los límites razonables. Porque, dijo, el uso de la luz estroboscópica y la sirena para la efectividad del tiempo.

Lista de vehículos que deben tener prioridad

Al observar las reglas que ocurren, como el número de 22 años de 2009, el tráfico y el transporte por carretera. El uso de luces de señal o sirena es apropiado para aproximadamente 134 y 135, solo se puede instalar en la retención que gana el derecho principal.

Según las reglas de los usuarios de la carretera que tienen el derecho principal de llegar primero de acuerdo con las siguientes secuencias:

– Fire vehículos que están llevando a cabo sus deberes.

– Ambulancia transportando personas enfermas.

– Vehículos para proporcionar ayuda en accidentes de tráfico.

– Liderazgo de vehículos de la Institución Estatal de la República de Indonesia.

– Vehículos de liderazgo y funcionarios nacionales extranjeros e instituciones internacionales que son invitados estatales.

Más allá de eso, el uso de sirenas y estribas se considera una violación de la ley. Si se deja sin control, no es imposible aumentar los accidentes de tráfico debido a los automovilistas que se ven obligados a detenerse de repente porque enteran al escuchar el sonido de las sirenas.