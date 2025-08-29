Puan se disculpó por no llevar a cabo la tarea bien, la promesa de mejorar a sí mismo

Yakarta, Viva – Presidente DPR RI Señora. transmitir disculpa Porque no han podido llevar a cabo sus deberes como representantes de las personas bien.

La disculpa fue transmitida por PUAN después de un incidente de taxista en la motocicleta en línea (OJOL) Affan kurniawan quien fue asesinado debido a que fue aplastado por los vehículos tácticos de Brimob (Rantis) el jueves 28 de agosto de 2025.

En esa ocasión, Puan también expresó su preocupación porque muchos participantes de demostración experimentaron violencia al transmitir aspiraciones.

«También expresamos una profunda preocupación por la violencia experimentada por los participantes de la manifestación al expresar sus aspiraciones», dijo Puan en una declaración de video, viernes 29 de agosto de 2025.

«En nombre de todos los miembros y líderes del parlamento indonesio, nos disculpamos si no ha podido llevar a cabo nuestros deberes como representantes de las personas», continuó.

Este político de PDIP enfatizó que el parlamento indonesio se mejorará a sí mismo, especialmente al escuchar las aspiraciones de la gente. El DPR, dijo, se compromete a abrir un espacio de comunicación saludable.

«El parlamento indonesio continuará mejorando en las aspiraciones de las personas. Es nuestro compromiso continuar abriendo un espacio de comunicación saludable en la cooperación mutua, en la construcción de la nación y el estado», concluyó Puan.