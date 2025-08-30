Puan se disculpa por los representantes del pueblo no puede funcionar perfectamente: evaluaremos

Yakarta, Viva – Orador del parlamento indonesio, Señora. transmitir una disculpa a todos los indonesios. El confesó Representantes del pueblo No puedo funcionar perfectamente.

Puan reveló esto cuando lloraba a la funeraria, Affan Kurniawan, uno de los conductores Ojek Ojek (ojol) asesinado por vehículos tácticos (Rantis) Brote hace un tiempo.

«En nombre de los miembros de los líderes de DPR y DPR una vez más, me disculpo si nosotros, como representantes de las personas, no hemos podido trabajar bien perfectamente», dijo Puan a los periodistas en el área de Dukuh Atas, Yakarta, el sábado 30 de agosto de 2025.



Acción de demostración en la sede de la policía de Metro Jaya

Puan hizo hincapié en que los miembros del DPR se evaluarían y mejoren a sí mismos. También prometió que los miembros del DPR escucharían más las aspiraciones de la gente para construir la nación.

«Evaluaremos, mejoraremos nosotros mismos, escucharemos las aspiraciones de las personas más saludables, mejor en la construcción de la nación», dijo.

Por otro lado, Puan también se disculpó con la familia de Affan Kurniawan, uno de los taxistas de motocicletas en línea asesinados por el vehículo táctico (Rantis) BRIMOB el jueves 28 de agosto de 2025.

Rezó para que la familia siempre recibiera fortaleza y fuerza a través del desastre.

«Transmito directamente la profunda tristeza a la familia y a los dos padres del difunto Kurniawan e Inshaallah a la familia se le da fuerza, sinceridad y perseverancia al aceptar este desastre, así como la adoración del fallecido puede ser aceptado por Allah Todopoderoso,» Sra.

Se sabe que el conductor de OJOL llamado Affan Kurniawan, asesinado después de que Tail fuera golpeado y luego atropellado por Rantis Brimob Car. Sucedió durante la manifestación en el DPR el jueves 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos. Hasta ahora hay un total de siete miembros de Brimob asegurados.

Sin embargo, el metro de Polda Jaya reveló los nombres de siete miembros que estaban en el vehículo táctico Brimob. Los siete ciertamente son procesados ​​oficialmente por la división profesional y la seguridad de la Policía Nacional.

Los siete son Kompol Cosmas Ka Gae, Aipda M. Rohyani, Bripka Rohmat, Brigadier Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi y Baraka Yohanes David.

La propia División de Seguridad PolRI dijo que se demostró que viola el Código de Ética Profesional POLRI. Esto fue dicho por el jefe de la Policía Nacional Divpropam, Inspector General de Policía Abdul Karim. Fueron colocados durante 20 días en una colocación especial (Patsus).



Captura de pantalla BRIMOB CAR TÁTICO BARCUDA LINDAS Men usa chaquetas Ojol.

«Se han demostrado que siete presuntos infractores violan el código de ética de la profesión policial», dijo Abdul Karim.

Patsus tiene como objetivo explorar el caso intensivo de la muerte de Affan. Entonces se decidirá relacionado con el castigo ético por sus violaciones.

«Si bien esta sustancia aún está bajo examen y aclaración. Aclaración, solicitaremos información no solo sospecha sino también de testigos oculares», dijo.