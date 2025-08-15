Puan recuerda que los partidos políticos deben ser un puente entre las personas, no solo en busca de poder

Yakarta, Viva – Presidente del Parlamento indonesio, Señora.Hablando sobre el papel crucial de los partidos políticos en el sistema democrático indonesio.

Puan dijo que los partidos políticos no son solo una herramienta para fuerza pero también un medio para conectar la comunidad con el país.

Puan transmitió esto en su discurso en una sesión conjunta del DPR y DPD RI en el complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, el viernes 15 de agosto de 2025.

«Los partidos políticos no son solo vehículos hacia el poder, sino el puente entre la gente y el estado», dijo Puan.

«Del Partido de Representantes de la gente nació. Del partido del partido y los jefes regionales, por lo tanto, los partidos políticos tienen la gran responsabilidad como los recuerdos de la soberanía del pueblo», continuó.

Puan enfatizó, en el sistema democrático de Pancasila, que se convirtió en la base de la política indonesia, las deliberaciones y la sabiduría de la sabiduría deben ser la guía principal en cada toma de decisiones, para llevar bien a todas las personas.

«La democracia de Pancasila coloca la deliberación como el proceso principal, y la sabiduría de la sabiduría como fuente de pensamientos y conciencia en cada toma de decisiones para que traiga bondad a todas las personas, y no deja a nadie atrás», dijo Puan.

Según él, papel estratégico partido político Es genial mantener la soberanía de la gente. A través de Parpol, dijo la Sra., Los representantes del pueblo nacieron hasta que el presidente luchara por los intereses de la gente.

«Los partidos políticos no son solo estructuras organizacionales. Los partidos políticos son instituciones de lucha que deberían mantenerse por encima de los valores, la integridad y la confianza de las personas. Porque, los partidos sin el valor de la lucha traerán poder para perder dirección y significado a las personas», dijo Puan.

Debido al papel estratégico de los partidos políticos, Puan también recordó la importancia de la mejora interna de los partidos políticos para dar a luz a líderes que no solo son retóricos, sino también a favor de las personas y se atreven a asumir riesgos por el interés público.

«Los partidos políticos no deben dejar de arreglarse.

Aunque es así, Puan tiene la visión del éxito de los partidos políticos también está determinado en gran medida por el sistema político que contribuye a él, especialmente al sistema electoral.

«No importa cuán buena la visión e integridad del partido, si el sistema político, especialmente el sistema electoral, no respalda la realización de la soberanía de la gente, entonces los votos de las personas corren el riesgo de distorsionarse», dijo.

Puan dijo que actualmente el sistema electoral en Indonesia todavía tiene desafíos para representar la voluntad de la gente. De modo que el sistema electoral debe discutirse para estar más cerca de la fuerza.

«Nuestro sistema electoral, como el principal medio para formar representantes, aún no es completamente perfecto. Nuestro desafío es garantizar que este sistema realmente trajera la voluntad de las personas en colocar a sus representantes y elegir a sus líderes», concluyó Puan.