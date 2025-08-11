Puan reacio a filtrar la cifra del Secretario General de PDIP: ¡espera sorpresa!

Yakarta, Viva – Presidente del DPP PDI Perjuangan (Pdip), Señora. Dijo que habría una sorpresa cuando se le preguntó sobre el puesto del Secretario General del Partido con el toro que ahora está en poder de Megawati soekarnoputri como el presidente general.

«Sí, el primero definitivamente será una sorpresa», dijo Puan a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, el lunes 11 de agosto de 2025.

El propio Puan era reacio a divulgar aún más la sorpresa que se entendía. Tampoco explicó en detalle cuando se le preguntó nuevamente si había una cifra o una cifra que llenaría el puesto. Secretario General de PDIP.

«Sí, esperemos la sorpresa», explicó Puan.

Anteriormente se informó, el presidente del PDI Perjuangan DPP (PDIP) Megawati Soekarnoputri, anunciado oficialmente, así como inaugurando el Consejo de Liderazgo Central de PDI -P (DPP) para el período 2025-2030 en la arena del Congreso PDIP VI, el sábado 2 de agosto, 2025.

Megawati anunció un total de 37 nombres de la Junta Central, incluida la posición del Secretario General que fue declarado directamente sostenido por él mismo. La procesión de inauguración fue seguida por prestar el juramento de todos los que asistieron físicamente a la ubicación.

«En nombre del Presidente del PDI Perjuangan DPP, instalé el PDI Perjuangan DPP para ayudar a trabajar en la fiesta. ¿Estás dispuesto a ser inaugurado?» Megawati preguntó.

«¡Listo!» respondió a los gerentes al mismo tiempo.

Después de eso, todos los administradores de DPP que estaban presentes estaban en el escenario principal, y fueron guiados directamente por Megawati, prestaron el juramento del cargo.

La siguiente es una estructura completa de DPP PDI Perjuangan 2025-2030:

Presidente: Megawati Soekarnoputri

PDI Perjuangan DPP Estructura de gestión 2025-2030

1. Presidente de la División Honoraria de la fiesta – Komarudin Watubun

2. Jefe de recursos – dijo Abdulla

3. Presidente de Asuntos Exteriores – Ahmad Basarah

4. Presidente de la división ganadora de elecciones legislativas – Bambang Wuryanto

5. Presidente de la División de Ideología y Cadre – Djarot Saiful Hidayat

6. Presidente de la División de Ganar la Elección Ejecutiva – Deddy Yevri Hanteru Sitorus

7. Jefe de Política – Sra. Maharani

8. Presidente de Autonomía Gobierno y Regional – Ganjar Pranowo

9. Presidente de la ley y la reforma de los derechos humanos – Yasonna H. Laoly

10. Presidente de la economía – Basuki Tjahaja Purnama

11. Presidente de los campos culturales – Rano Karno

12. Presidente de Educación y Cultura – Puti Guntur Soekarno

13. Presidente de Política Pública y Reforma de Burocracia Popular – Abdullah Azwar Anas

14. Presidente de la División de Gestión de Desastres – Tri Rismaharini

15. Presidente de la industria, el comercio y la mano de obra – Darmadi Durianto

16. Presidente de Salud – Ribka Tjiptaning

17. Presidente de la Seguridad Social – Charles Honoris

18. Presidente de mujeres y niños – I Gusti Ayu Bintang Darmawati

19. Presidente de la Cooperativa y MsMe – Andreas Eddy Suseyto

20. Presidente de la División de Turismo – Wiryanti Sukamdani

21. Presidente de Jóvenes y Deportes – My Esti Wijayanti

22. Presidente de religiosos y confianza en Dios – Zuhairi Misrawi

23. Presidente de la economía creativa y la economía digital – Muhammad Prananda Prabowo

24. Presidente de Agricultura y Alimentos – Awarestuwati

25. Presidente de Asuntos Marítimos y Pesca – Rokhmin Dahuri

26. Presidente de la División Forestal y Ambiental – Eriko Sotarduga

27. Presidente de Legal y Defensa – Ronny Talapessy

28. Presidente de la membresía y la organización – Andreas Hugo Pareira

Secretaría y Tesorera

29. Secretario General – Megawati Soekarnoputri

30. Secretario General Adjunto de Asuntos Internos – Dolfie OFP

31. Secretario General de Gobierno para el Gobierno – Utut Adianto

32. Secretario General Adjunto en la División de Población – Sri Rahayu

33. Secretario General de Comunicación – Adian Yunus Yusak Napitupulu

34. Secretario General de Secretaría – Yoseph Aryo Adhi Dharmo

35. Tesorera general – Olly Dondokambey

36. Tesorero adjunto en el sector interno – Rudianto Tjen

37. Tesorero adjunto en el sector externo – Yuke Yurike