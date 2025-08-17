Puan niega la reunión de Megawati con Prabowo más tarde para discutir la reorganización

Yakarta, Viva – Presidente del DPP PDI Perjuangan (Pdip), La Sra. Maharani se opuso si un plan de reunión entre el presidente Prabowo Subianto con el presidente de PDIP, Megawati soekarnoputri No discutir el tema de la reorganización gabinete.

Leer también: Puan dijo que Prabowo se encontrará con Megawati, ¿cuándo?



También negó que la reunión fuera interpretada como una señal de que PDIP se incluiría en la coalición. gobierno PRABOWO-GIBRAN. Según Puan, las relaciones de PDIP con el gobierno de Prabowo habían estado cerca desde el principio.

«Desde el principio estaba cerca como hermano y hermana», dijo Puan a los periodistas en el complejo presidencial del Palacio, domingo 17 de agosto de 2025.

Leer también: El presidente Prabowo está orgulloso del 80 aniversario de la República de Indonesia sin problemas: ¡Ceremonia ordenada!





El presidente Prabowo conoció a Megawati Soekarnoputri en Teuku Umar

Puan también desestimó el problema que decía que PDIP se uniría a la coalición después de ingresar al gabinete rojo y blanco después de que se llevó a cabo el proceso de reorganización.

Leer también: El coronel PNB Sonar Adi Wibowo se convierte en comandante de la ceremonia de reducción de la bandera roja y blanca



«PDIP ha declarado que apoyaremos a la administración del presidente Prabowo en el desarrollo de la nación y el estado», dijo Puan.

«Y continuará todos los programas para llevar a cabo la visión del presidente Prabowo para que los beneficios puedan ser tan grandes como la gente», agregó.

Es conocido, el presidente del Partido Demócrata de Lucha de Indonesia (PDIP) Megawati Soekarnoputri enfatizó la actitud de su partido que no se incluiría en el gabinete presidencial Prabowo Subianto. Sin embargo, PDIP continúa apoyando las políticas gubernamentales a favor de la gente.

Aunque fuera del gabinete rojo y blanco, Megawati se aseguró de que PDIP no sería un partido de oposición. Esta actitud oficial es el resultado del Congreso PDIP VI celebrado en el Centro de Convenciones Bali Nusa Dua, Badung, Bali, el sábado 2 de agosto de 2025.

«Nuestro papel es garantizar que el desarrollo nacional permanezca en el ferrocarril constitucional», dijo Megawati.

Megawati enfatizó que el apoyo PDIP para el gobierno de Prabowo no era absoluto. La fiesta que lleva el toro de hocico blanco seguirá siendo crítico y firme con políticas que se desvíen de los valores de Pancasila y los intereses de la gente.



El quinto presidente de la República de Indonesia y el Presidente PDIP, Megawati Soekarnoputri

«Hablaremos en voz alta si hay una política que no esté de acuerdo con el mandato del sufrimiento del pueblo», dijo el quinto presidente de la República de Indonesia.

También recordó que las alineaciones del partido no estaban determinadas por la posición dentro o fuera del gobierno, sino por la verdad y la moral política impartida por el proclamador Sukarno.