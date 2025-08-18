Puan Maharani mostró una foto con la familia Cendana en el 80 aniversario

Yakarta, Viva – Presidente del Parlamento indonesio, Señora.atraer la atención pública después de compartir el momento de unión con Familia Cendana Mientras asiste al 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia en el Palacio Merdeka, Yakarta, domingo 17 de agosto de 2025.

En cargas en su cuenta oficial de Instagram, @ @panmahaniri, La hija de Megawati Soekarnoputri mostró un retrato de unión con varios miembros del segundo presidente de RI, Suharto.

Puan parecía elegante en la ropa tradicional de Minangkabau, West Sumatra, posando junto con Siti Hediati Hariyadi o Titiek SoehartoEl diseñador de moda Didit Hedipraseteto y Siti Hardiyanti Rukmana o Tutut Soehartocon otros miembros de la familia.

«Rojo y blanco hoy. Greeing en una variedad de ropa regional con mbak titiek @titiksoeharto, mas didit @didit.hediprasetyo, mbak tutut y extendida familia», Puan escribió en su declaración de carga.

Unión de dos figuras nacionales extendidas de figuras nacionales

El retrato de la unión de Puan con la familia Cendana de repente se convirtió en el foco público. La razón es que rara vez se ve un momento cálido entre dos familias extendidas que tienen un papel importante en el viaje político indonesio: la familia de Sukarno y la familia de Suharto.

Su presencia en el 80 aniversario de la República de Indonesia en el Palacio de Merdeka parecía ser un símbolo de generación cruzada juntos. No solo tomar fotos, sino también mostrar familiaridad en la ropa tradicional que refleja la diversidad del archipiélago cultural.

¿Quién es la familia Cendana?

La familia Suharto es ampliamente conocida como la familia Cendana, un término que se refiere a su residencia en Jalan Cendana, Menteng, Central Yakarta. La casa se convirtió en el centro de la actividad familiar extendida de Soeharto cuando más de tres décadas.

Este apodo está adjunto a su esposa, hijos, yerno, a los nietos de Suharto, que todavía son conocidos por el público. Nombres como Tutut, Titiek, Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto), de modo que la nueva generación de nietos familiares a menudo le llamó la atención en varias ocasiones.

Mensaje la unión en el Día de la Independencia

Se considera que el momento de unión entre Puan Maharani y la familia Cendana tiene un significado simbólico en medio de la celebración de la independencia. El aniversario de la República de Indonesia no es solo una cuestión de recordar la lucha, sino también un lugar para mostrar la unidad y la unión de la nación.

En el contexto político, la reunión de estas dos familias extendidas también dio lugar a varias especulaciones. Sin embargo, más allá de eso, el público destacó el lado cálido y el parentesco que se reflejaba en el retrato.

Se sabe que el propio Puan es activo en compartir sus actividades en las redes sociales, especialmente cuando asisten a eventos estatales. Su presencia con la familia Suharto en el Palacio de Merdeka agregó notas importantes en la celebración de la independencia este año.