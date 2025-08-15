Puan Maharani cantó ‘Imagine’ al discutir la igualdad de género

Yakarta, Viva – Presidente del Parlamento indonesio, Señora.Dando un toque diferente en la sesión anual de MPR/DPR/DPD RI 2025, que se celebró en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, viernes de 1525.

Al margen de su discurso, Puan cantó un fragmento de la legendaria canción John Lennon Titulado Imagine, al tiempo que enfatiza la importancia de la igualdad de las mujeres en varios campos, incluido el cargo público.

En sus comentarios, Puan comenzó destacando los datos de que el 49% de la población indonesia era mujeres. Según él, la existencia de mujeres debe ser la misma prioridad que los hombres, tanto en desarrollo como en formación de políticas.

«La existencia y la contribución de las mujeres deben colocarse no solo en el marco de los derechos humanos, sino también como un requisito previo para el éxito del desarrollo nacional», dijo Puan.

Puan enfatizó que los hombres y las mujeres deben estar igualmente libres de limitaciones, tanto económica, social como en política. Dijo que el DPR 2024-2029 registró la historia con la representación femenina más alta de todos los tiempos, a saber, 127 de los 580 miembros del DPR.

Aun así, Puan recordó que este logro aún no había alcanzado el objetivo ideal de al menos el 30% de la representación de las mujeres en el cuerpo legislativo, según lo ordenado por afirmaciones igualdad de género En la política indonesia.

Mensaje de igualdad a través de la canción ‘Imagine’

En el momento en que le llamó la atención, Puan de repente cantó un fragmento de la canción Imagine de John Lennon. La canción que eligió como símbolo de esperanza para un mundo igual y lleno de unión.

«Los hombres y las mujeres viven en el mismo mundo, con la misma responsabilidad de construir la civilización mundial. Como los poemas de las canciones que han sido muy populares», dijo Puan.

También cantó la sección icónica de la canción:

«Imagine a toda la gente, compartiendo todo el mundo … se puede decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día se una a nosotros y el mundo vivirá como uno».

Puan cerró su mensaje con una invitación para imaginar el mundo donde las mujeres y los hombres comparten espacio, poder y responsabilidad por el progreso mutuo. Afirmó que las mujeres tienen derecho a ocupar un cargo público en todos los niveles, que van desde el nivel local hasta el nivel nacional.

«Así es como debemos imaginar un lugar donde las mujeres y los hombres compartan espacio, comparten poder y comparten responsabilidades», concluyó.