Puan le pidió a Pramono que brinde asistencia de KJP a las motos a la familia Affan

Yakarta, Viva – Orador del parlamento indonesio, Señora. llorar a la funeraria Affan kurniawan Uno de los taxistas de motocicletas en línea asesinados por vehículos tácticos (Rantis) Brote El jueves 28 de agosto de 2025.

Puan llegó con el presidente del parlamento indonesio Banggar, dijo Abdullah, en la ocasión, el gobernador de Dki Yakarta, Pramono Anung Wibowo, también asistió a la funeraria.

Puan dijo que había ordenado a Pramono que brinde asistencia a la familia Affan, en forma de la tarjeta inteligente de Yakarta (KJP) a la hermana de Affan para graduarse de la escuela.

«También transmití a su familia, si Dios quiere, su hermano y su hermana podrían ser asistidos por su escuela por el gobernador. También ayudaremos a su hermano y hermana a poder trabajar y terminar su escuela. También le pido al gobernador que le dé cartas de KJP al final», dijo Puan a los periodistas en el área de Dukuh Atas, sábado 3025.



Prabowo visitó la funeraria de Affan Kurniawan Foto : Equipo de medios presidencial Prabowo Subianto

No solo eso, Puan dijo que Pramono le daría al padre de Affan, Zulkifli, un vehículo de dos ruedas. Porque, Zulkifli también funciona como un taxi de motocicleta en línea y una motocicleta affan no se ha encontrado hasta ahora.

«También porque su padre también trabaja como un taxi en la motocicleta en línea, también dije que debido a que la moto del fallecido fue dañada o no encontrada, también me ofrecí a tener un vehículo. El gobernador también ayudará a preparar una motocicleta para poder continuar su trabajo», concluyó.

Se sabe que el conductor ojol Llamado Affan Kurniawan, murió después de ser golpeado y luego atropellado por Rantis Brimob Car. Sucedió durante la manifestación en el DPR el jueves 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos. Hasta ahora hay un total de siete miembros de Brimob asegurados.

Sin embargo, el metro de Polda Jaya reveló los nombres de siete miembros que estaban en el vehículo táctico Brimob. Los siete ciertamente son procesados ​​oficialmente por la división profesional y la seguridad de la Policía Nacional.

Los siete son Kompol Cosmas Ka Gae, Aipda M. Rohyani, Bripka Rohmat, Brigadier Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi y Baraka Yohanes David.

La propia División de Seguridad PolRI dijo que se demostró que viola el Código de Ética Profesional POLRI. Esto fue dicho por el jefe de la Policía Nacional Divpropam, Inspector General de Policía Abdul Karim. Fueron colocados durante 20 días en una colocación especial (Patsus).



Apariencia de 7 brimobs en autos rantis que son largos ojol

«Se han demostrado que siete presuntos infractores violan el código de ética de la profesión policial», dijo Abdul Karim.

Patsus tiene como objetivo explorar el caso intensivo de la muerte de Affan. Entonces se decidirá relacionado con el castigo ético por sus violaciones.

«Si bien esta sustancia aún está bajo examen y aclaración. Aclaración, solicitaremos información no solo sospecha sino también de testigos oculares», dijo.