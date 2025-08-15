Puan habló la oportunidad de Megawati de participar en el 80 aniversario de la República de Indonesia en el Palacio

Yakarta, Viva – Presidente del PDI Perjuangan DPP Señora. no ha podido confirmar la presencia del presidente de PDIP Megawati soekarnoputri De Palacio Merdeka, Yakarta, durante el 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia.

«No he preguntado, no me he conocido porque hoy está muy lleno, porque tiene una reunión ayer y otros, parece bastante mal, así que tal vez aún no lo sepa, hoy no ha tenido tiempo de comunicarse con la Sra. Mega», dijo Puan en el complejo del Parlamento, Senayan, Jakarta, el viernes.

Por otro lado, Puan dijo que el PDIP Central Leadership Council celebraría una ceremonia separada en el área de PDIP Party School ubicada en Lenteng Agugg, South Yakarta, el domingo 17 de agosto de 2025.

El quinto presidente de la República de Indonesia y el Presidente PDIP, Megawati Soekarnoputri

«Por lo general, el partido DPP celebra una ceremonia en Lenteng Agung y en las escuelas de partidos, por lo que siempre todos los años habrá ceremonias internas», dijo.

El Megawati tampoco asistió a la sesión anual del MPR indonesio y una sesión conjunta del DPR-DPD RI en 2025 en el Edificio Nusantara, Yakarta, el viernes 15 de agosto de 2025. Según Puan, Megawati no pudo asistir debido a una enfermedad.

Anteriormente, el presidente del PDI-P DPP Ganjar Pranowo dijo que Megawati estaba planeado para dirigir el 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia en la Escuela Party PDIP, Lenteng Agung, South Yakarta, domingo 17 de agosto de 2025.

«Creo que dirigirás la ceremonia en Lenteng Agung», dijo Ganjar a periodistas en Yakarta, jueves 14 de agosto de 2025.

Se sabía que Megawati estaba ausente de la invitación de la Secretaría del Ministerio de Estado (Kementetneg) en el 79 aniversario de la independencia de la República de Indonesia en la ciudad capital de Nusantara (IKN) el año pasado.

En ese momento, el PDIP DPP reveló la razón por la que el presidente de su partido lideró el 79 aniversario de la República de Indonesia en la Escuela del Partido Lenteng Aguung, Yakarta, basada en una solicitud directa del cuadro del partido con el hocico blanco. (Hormiga)