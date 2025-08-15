Puan enfatizó listo para apoyar a Prabowo ‘Brush’ 1,063 Minas ilegales

Yakarta, Viva – Presidente del Parlamento indonesio, Señora. afirmó que su partido apoyaría completamente los pasos del presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto en tomar a plío 1.063 minas ilegales.

«Sí, por supuesto, somos muy optimistas sobre cuál es el espíritu del presidente Prabowo, estamos listos para apoyar y cómo todo se puede llevar a cabo bien», dijo Puan a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, viernes de agosto de 1525.

Puan dijo que el espíritu de Prabowo relacionado con la aplicación de las minas ilegales estaba de acuerdo con el mandato del Artículo 33 Párrafo 3 de la Constitución de 1945.

En este sentido, la tierra, el agua y la riqueza del país dominada por el país se utilizan para el beneficio y la prosperidad de las personas.

«Esa aplicación de la ley e implementar bien el artículo 33 y de acuerdo con cuál es el espíritu del presidente debe ser apoyado», dijo.

Anteriormente informó, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, enfatizó que confirmaría a las personas involucradas en minas ilegales. Porque, afirmó haber recibido un informe sobre el número de minas ilegales que operan en el país y causaron pérdidas estatales a cientos de billones.

Prabowo dijo esto en la sesión anual del MPR/DPR y DPD RI el viernes 15 de agosto de 2025.

«Las autoridades me han dado un informe de que hay 1.063 minas ilegales. Y el potencial de riqueza producido por 1.063 minas ilegales, según los informes, la pérdida potencial del estado es un mínimo de 300 billones», dijo Prabowo.

Por lo tanto, Prabowo recordó a todas las partes que no era reacio a tomar medidas firmes contra los elementos, a pesar del rango de general en el TNI-Polri.

«Doy una advertencia, ya sea que haya personas grandes, personas fuertes, generales de cualquier lugar, ya sean generales del TNI o general de la policía o ex generales, no hay razón para que actúemos en nombre de las personas», dijo.