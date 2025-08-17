Puan dijo que Prabowo se encontrará con Megawati, ¿cuándo?

Yakarta, Viva – Presidente del DPP PDI Perjuangan (Pdip), Sra. Empress dice Presidente Prabowo Subianto se reunirá con el presidente de PDIP, Megawati soekarnoputri. Sin embargo, la reunión no se celebró hoy porque el horario del presidente Prabowo todavía estaba lleno.

«No (hoy). El presidente es una gran agenda, aún no es un carnaval aún no es otro. Seguramente habrá una reunión, pero no hoy», dijo Puan a los periodistas en el Complejo Presidencial del Palacio, Yakarta, domingo 17 de agosto de 2025.

Presidente Prabowo Subianto, presidente de PDIP Megawati Soekarnoputri y vicepresidente Gibran Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

Con respecto al momento de la reunión de Prabowo y Megawati, Puan enfatizó que se llevaría a cabo lo antes posible. Sin embargo, no explicó en detalle cuándo se celebraría la reunión.

«Tal vez lo antes posible», dijo Puan.

Para obtener información, el quinto presidente de la República de Indonesia y el Presidente del Partido Demócrata de la Lucha de Indonesia (PDIP) Megawati Soekarnoputri parecía liderar el 80 aniversario de la República de Indonesia en la Escuela de Partido PDIP el domingo 17 de agosto de 2025.

Estuvo ausente en la serie de ceremonias durante los segundos de la proclamación en el Palacio Merdeka.

En su mandato, Megawati dijo el 80 aniversario de la independencia de la república Indonesia Debe ser un momento de resurrección.

«Amigos en armas, mis hijos de compatriotas, el 80º Día de la Independencia de la República de Indonesia deben ser un impulso para el avivamiento, y el espíritu de la cooperación mutua. No solo nosotros, sino también el pueblo», dijo Megawati cuando era el Inspector del 80 aniversario de la República de Indonesia en la Escuela del Partido PDIP, Jakarta.

Además, le recordó a toda la comunidad que la lucha de Indonesia después de la independencia sería más difícil, como dijo el primer presidente de la República de Indonesia.

El presidente de PDIP, Megawati Soekarnoputri, y el presidente indonesio Prabowo Subianto.

«Quiero recordarle como el mensaje de Bung Karno: ‘Mi lucha es más fácil porque solo expulsa a los invasores, pero su lucha será más difícil porque está en contra de su propia gente'», dijo.

Megawati también enfatizó los desafíos de la lucha posterior a la independencia que no se limitó al colonialismo físico, sino más bien a un nuevo colonialismo de estilo que se infiltró en políticas, economía e incluso cultura.

«Cuidemos la independencia que obtenemos, y lo tomemos con este arduo trabajo. Tratamos a la nación y luchamos por la justicia social para todos los indonesios», dijo.