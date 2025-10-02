Puan dijo que MBG debe ser totalmente evaluado, apoyando a los perres inmediatamente firmados

Yakarta, Viva – Presidente del Parlamento indonesio, Puan Maharani apoyó al presidente Prabowo Subianto para firmar inmediatamente la regulación presidencial (Perpresas) relacionado con la alimentación nutritiva gratuita (Mbg). Según él, el programa de principios de Prabowo debe ser totalmente evaluado.

«Por supuesto porque debe hacerse evaluación En total y debe mejorarse, el DPR RI ayer a través de la Comisión ha solicitado que haya un paraguas legal en forma de perpresa «, dijo Puan a los periodistas en el complejo del Parlamento en Senayan, Yakarta, jueves 2 de octubre de 2025.

Puan agregó que los ministerios/instituciones relevantes podrían estar conjuntamente en la supervisión del programa MBG en el campo con los Peres. Espera que el programa MBG ya no tenga serios problemas en el futuro.

Los trabajadores preparan comidas nutritivas gratis (MBG)

«Puede involucrar a todos los ministerios de instituciones relacionadas. Por lo tanto, más tarde puede ayudar y, por supuesto, mantener el proceso de proporcionar programas de alimentación nutritivos tiene más problemas en el campo», dijo.

Consideró que el programa MBG estaba muy bien dirigido para niños en Indonesia. Pero en su implementación, el programa ahora se considera totalmente evaluado.

«Esto puede ser seguido de inmediato por las partes interesadas, porque de hecho, este programa es muy bueno para que los niños indonesios aumenten la nutrición solo el proceso y el mecanismo debe evaluarse totalmente», concluyó.

Anteriormente, jefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Dadan Hindayana dijo que el gobierno estaba preparando una regulación presidencial (perpres) de gobernanza alimentaria nutritiva libre (MBG). Esto está preparado para prevenir problemas que a menudo ocurren en el programa MBG, uno de los cuales es el envenenamiento.

«Ahora se está completando relacionado con el perpresa de la gobernanza alimentaria nutritiva», dijo Dadan en una reunión con la Comisión de la Cámara de Representantes IX, Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, miércoles 1 de octubre de 2025.

Miembro del Parlamento Indonesio de la Facción del Partido Nasdem, Rajiv visitó a las víctimas de MBG Envenening

Dadan esperaba que las reglas de apoyo pronto fueran firmadas por el presidente Prabowo Subianto. Porque el problema de MBG es urgente.

«Esperemos que esta semana haya sido firmada por el presidente, porque el apoyo al programa de alimentación nutricional ha sido muy urgente», dijo Dadan.