Puan dijo que las revisiones de la Ley Forestal se discutirán después de que se manejen las inundaciones de Sumatra.

Jacarta – Jefe RPD RI señora emperatriz abre tu voz sobre la revisión de la ley Silvicultura finalizado inundación Destellos y deslizamientos de tierra golpean Sumatra Norte, Oeste de Sumatra y Aceh. Puan dijo que pensaría en esto más tarde.

«Sí, después de que ayer la Comisión IV llamara al Ministerio de Silvicultura, evaluaremos qué, cómo y cuándo se hará», dijo Puan a los periodistas en Bandung, Java Occidental, citado el sábado 6 de diciembre de 2025.

«Por supuesto, después de que este desastre haya sido manejado», continuó.

Puan dijo que actualmente todas las partes, desde la Cámara de Representantes hasta el gobierno, todavía están centradas en el manejo de las inundaciones y las víctimas afectadas.

«Aunque la Comisión 4 convocó ayer al Ministro de Bosques para realizar evaluaciones. Sin embargo, escucharemos el informe nuevamente y haremos un seguimiento después de que se complete el manejo de este desastre», dijo Puan.

Además, Puan cree que todas las partes manejarán bien esta inundación. También alentó al gobierno central a ser más receptivo al enfrentar el desastre de las inundaciones.

«Pedimos al gobierno central y a los gobiernos regionales que manejen este incidente de manera más efectiva, mejor y más responsable», dijo Puan.

«Pero creemos que todos han trabajado lo más duro posible para hacer las cosas que realmente hay que hacer. Además, los amigos de la RPD también han tratado de ayudar, haciendo todo lo que podemos ayudar, implementando lo que podemos hacer», concluyó.