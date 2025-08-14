Puan destacó el caso del VIH que se elevaba drásticamente en Java Occidental, pidiéndole al gobierno que se mueva rápidamente

Yakarta, Viva – Presidente RPD Rhode Island Señora. afirmó estar preocupado por el ascenso VIH que ataca al grupo de edad de niños y adolescentes, especialmente en la provincia Java Occidental.

Leer también: El legislador Rizki Faisal propone la Comisión III posee RDP discutiendo la gravedad del manejo de casos en la oficina del fiscal hasta el KPK



Puan dijo que este fenómeno no era solo un problema de salud, sino también una amenaza real para la calidad de la próxima generación de la nación.

«La generación más joven es la capital más grande de la nación. Si pierden la salud a la edad productiva, entonces lo que está amenazado no es solo su futuro personal, sino también la competitividad y el progreso del país», dijo Puan en su declaración, jueves 14 de agosto de 2025.

Leer también: El juez Arief Hidayat se retirará 2026, el Tribunal Constitucional escrito a la DPR



«El bienestar de las personas no se logrará si dejamos que esta enfermedad tome el potencial de nuestros hijos», continuó.

Como se sabe, el caso del VIH en Java Occidental experimentó un aumento y el grupo de hombres sexuales masculinos (LSL) se convirtió en el más alto contribuyente a un nuevo caso en 2024. Según los datos de la Oficina de Salud Provincial de Java Occidental, de un total de 1,191 millones de personas que fueron evaluadas por el VIH, el grupo LSL contribuyó con 3,247 casos positivos de HIV de 52,105 personas examinadas.

Leer también: TB Hasanuddin: La adición de la unidad TNI no es una cuestión de pérdida de ganancias, sino la respuesta a la amenaza real



La Comisión Provincial de SIDA Provincial de Java Occidental (KPAP) también destacó el fuerte aumento de los casos de VIH en los últimos tres años. Desde 2022, el número saltar drásticamente hasta el 100 por ciento.

En 2010 a 2021, se encontraron 5,000 casos. Pero desde 2022, la cifra aumentó inmediatamente a 8,620, luego regresó a 9,710 en 2023, y aumentó bruscamente a 10,405 personas con VIH/SIDA (PLWA) en diciembre de 2024.

De los 10,405 PLWA en Java Occidental, más de 2.900 de ellos provenían de grupos de niños y adolescentes. Basado en datos de la Oficina de Salud de Java Occidental (Dinkes), se registraron 107 PLWA en el rango de edad de 5 a 14 años, 645 personas a la edad de 15 a 19 años y 2.164 personas a la edad de 20 a 24 años.

En relación con esto, Puan también alentó al gobierno a tomar pasos rápidos, medibles e integrales para superar este problema. Según él, la educación en el entorno escolar y los adolescentes debe fortalecerse a través de un enfoque que esté en armonía con los valores culturales y religiosos.

«El gobierno debe moverse rápidamente con pasos medibles e integrales. La educación para los adolescentes debe fortalecerse a través de un enfoque que esté de acuerdo con nuestros valores culturales y religiosos», dijo Puan.

Además, Puan tiene la visión de la necesidad de la provisión de servicios de salud amigables para los adolescentes. Consideró que los niños y adolescentes deben tener acceso a servicios de asesoramiento, exámenes tempranos y tratamiento que sean fácilmente accesibles, así como una confidencialidad garantizada.