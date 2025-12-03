Jacarta – Presidente de la RPD Rhode Island señora emperatriz resaltar el método de distribución ayuda para víctimas del desastre inundación y deslizamientos de tierra en la región Aceh y Sumatra. Puan recordó que la distribución de ayuda logística a las víctimas no supone ningún beneficio para las víctimas.

A muchas zonas de desastre se les cortaron las rutas terrestres, por lo que la distribución de ayuda se realizó por vía aérea. Sin embargo, según él, este método de prestación de asistencia se consideró menos eficaz o malo.

«Esto también debe evaluarse lo mejor posible. Así que no dejemos que la ayuda que llegue después sea inútil para las víctimas», dijo Puan en el complejo parlamentario de Yakarta, el miércoles 3 de diciembre de 2025.

Según él, estas medidas deben considerarse para brindar la mejor asistencia a las comunidades afectadas. Aseguró que el gobierno y la Cámara de Representantes continuaran comunicándose para trabajar juntos y encontrar la mejor manera.

Por ahora, según él, todos los recursos siguen centrados en el período de respuesta de emergencia porque todavía hay muchas víctimas que no han sido encontradas y varias zonas están aisladas.

Después de eso, según sus palabras, las competencias se concentrarán en el período de rehabilitación o período de recuperación de desastres, tanto relacionados con la reconstrucción de infraestructura como con la rehabilitación de otros problemas.

«En eso debemos centrarnos primero, porque la situación natural o las condiciones climáticas aún son inciertas», afirmó.

Por otra parte, el jefe de información de Kodam (Kapendam) Iskandar Muda, coronel Inf T Mustafa Kamal, afirmó que la asistencia logística a las víctimas de desastres naturales en zonas aisladas de Aceh se siguió proporcionando masivamente hasta el sexto día por vía aérea.

«Hoy en día, la ayuda sigue llegando por vía aérea porque todavía hay zonas aisladas a las que no se puede llegar por tierra», dijo el miércoles en la base aérea Sultan Iskandar Muda, en Blang Bintang Aceh Besar.

Explicó que la distribución de ayuda por vía aérea no sólo se centró en la Base Aérea SIM, sino también a través de Malikus Saleh y la Base Aérea Soewondo Medan.

Actualmente, los helicópteros participan en la distribución de ayuda del Ejército de Indonesia, la Fuerza Aérea de Indonesia, la Armada de Indonesia y los helicópteros BNPB, así como de los aviones Hércules de la Fuerza Aérea de Indonesia, la Armada de Indonesia (TNI AL) y BNPB. «Algunas ayudas se distribuyen directamente por vía aérea porque hay zonas donde no se puede aterrizar», afirmó.