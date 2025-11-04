Puan destaca el OTT del gobernador de Riau y pide a los jefes regionales que sean conscientes

Jacarta – Jefe RPD RI señora emperatriz hablar sobre ello gobernador de riau, Abdul Wahid quien fue atrapado operación de picadura (OTT) por la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk).

Lea también: La propuesta de Suharto de convertirse en héroe nacional, Puan: hay que prestar atención a su trayectoria



Puan dijo que la RPD RI respeta el proceso legal contra Abdul Wahid que está actualmente en curso en el KPK. También hizo un llamamiento para que no vuelvan a ocurrir incidentes similares.

«Sí, respetamos el proceso legal y esperamos que cosas así no vuelvan a suceder», dijo Puan a los periodistas en el Complejo Parlamentario, Senayan, Yakarta, el martes 4 de noviembre de 2025.

Lea también: Secretario regional: Las ruedas del gobierno siguen funcionando a pesar de que el gobernador de Riau quedó atrapado en el OTT del KPK



Puan luego hizo un llamamiento a todos los funcionarios públicos, tanto ministros como jefes regionales de toda Indonesia, para que sean más cuidadosos al formular políticas.

«Así, todos los ejecutivos, jefes regionales y cualquier otra persona pueden ser más introspectivos», afirmó Puan.

Lea también: Gobernador de Riau, Abdul Wahid, sujeto a KPK OTT, Muzani: Estamos preocupados, esta es una lección para todos



Anteriormente se informó que el gobernador de Riau, Abdul Wahid, llegó a la Casa Roja y Blanca del KPK después de que la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) llevara a cabo una operación de arresto (OTT) en la provincia que dirige el lunes 3 de noviembre de 2025.

Según los informes de los periodistas sobre el terreno, Abdul Wahid llegó a las 09.35 horas con una camiseta blanca y cubriéndose la cara con una máscara del mismo color.

Sin embargo, Abdul Wahid no proporcionó ninguna información a los periodistas que lo esperaban en el Edificio Rojo y Blanco del KPK, en Yakarta, el martes.

Mientras tanto, los periodistas en el terreno informaron que Abdul Wahid había llegado con el Jefe del Departamento de Obras Públicas, Planificación Espacial, Vivienda, Asentamientos y Áreas Terrestres (PUPRPKPP) de la provincia de Riau, Muhammad Arif Setiawan, que vestía una chaqueta marrón, así como el Secretario del Servicio PUPRPKPP de Riau, Ferry Yunanda, que vestía una chaqueta blanca. Ambos llevaban máscaras blancas juntos.

Anteriormente, el vicepresidente del Comité para la Erradicación de la Corrupción, Fitroh Rohcahyanto, confirmó la noticia de que la OTT también había detenido al gobernador de Riau.

«Sí», dijo Fitroh cuando fue confirmado por ANTARA en Yakarta, el lunes 3 de noviembre de 2025.

El presidente de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, Setyo Budiyanto, también confirmó el arresto del gobernador de Riau, Abdul Wahid, en la OTT.

«Así es, todavía está en proceso», dijo Setyo cuando fue contactado por ANTARA en Yakarta.